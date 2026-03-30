Η ΑΕΚ έκανε κάλεσμα στον κόσμο της μέσω ενός βίντεο που ακούγεται τραγούδι της Άννας Βίσση, ενώ ενημέρωσε και για τα εισιτήρια στην Ισπανία για τον δεύτερο προημιτελικό.

Κάλεσμα στον κόσμο της ενόψει της αναμέτρησης με την Μπανταλόνα έκανε η ΑΕΚ, με Άννα Βίση αναρτώντας βίντεο στο instagram που ακούγεται το τραγούδι «κόντρα».

Συγκεκριμένα, ακούγεται το τραγούδι με φάσεις από στιγμιότυπα αγώνων της ΑΕΚ και προσκάλεσε τους οπαδούς της στη «Sunel Arena».

Επίσης η «Ένωση» μέσω ανακοίνωσης, ενημέρωσε τον κόσμο της, για τα εισιτήρια του δεύτερου προημιτελικού στην Ισπανία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ και το κάλεσμα στον κόσμο:

«Η AEK BC ενημερώνει σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για τη 2η αναμέτρηση της προημιτελικής φάσης του BCL, Μπανταλόνα – ΑΕΚ, στην Ισπανία.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τρίτη (07/04), 20:30 (ώρα Ελλάδος), 19:30 (ώρα Ισπανίας) στο Palau Municipal d’Esports de Badalona.

Η ζήτηση είναι μεγάλη, ως εκ τούτου προτεραιότητα στη διάθεση εισιτηρίων θα έχουν οι κάτοχοι Εισιτηρίων Διαρκείας.

– Το κόστος του εισιτηρίου ανέρχεται από 25 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι φίλοι της Ομάδας μας, που επιθυμούν να στηρίξουν τη «Βασίλισσα» σ’ αυτή την αναμέτρηση, θα χρειαστεί να αποστείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Στο αίτημα συμμετοχής τους θα πρέπει να περιλαμβάνονται Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Διαβατηρίου ή Αριθμός Ταυτότητας και Τηλέφωνο επικοινωνίας.

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση, σχετικά με τον τρόπο παραλαβής των εισιτηρίων».