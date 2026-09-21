Η απάντηση του Λαπροβίτολα: «Είχα πολύ παραπάνω κίνητρο από όσο νόμιζε ο Σέκουλιτς»

Η απάντηση του Λαπροβίτολα: «Είχα πολύ παραπάνω κίνητρο από όσο νόμιζε ο Σέκουλιτς»

Νίκος Καρφής
Η απάντηση του Λαπροβίτολα: «Είχα πολύ παραπάνω κίνητρο από όσο νόμιζε ο Σέκουλιτς»

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O Nίκολας Λαπροβίτολα πέταξε και το... καρφί του προς τον πρώην προπονητή του μετά το show του στον τελικό του Super Cup.

Ο Νίκολας Λαπροβίτολα ήταν σε απίθανη βραδιά και η Μπανταλόνα ήταν αυτή που χαμογελάσε στο τέλος κόντρα στη Μπαρτσελόνα, επικρατώντας με 101-87 και κατέκτησε το Super Cup Ισπανίας.

Ο Αργεντινός γκαρντ τελείωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους (1/2 δίποντα, 9/13 τρίποντα, (2/2 βολές), 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ πέτυχε αρκετά ρεκόρ σε αυτή την ιστορική νίκη για τον ίδιο και την ομάδα του.

Πάντως φαίνεται πως δεν ξέχασε και τον προπονητή της Μπαρτσελόνα, Αλεξάντερ Σέκουλιτς. Δηλαδή τον head coach της πρώην ομάδας του. «Ήταν δύσκολο για μένα να επεξεργαστώ τα πράγματα αυτό το καλοκαίρι. Είχα πολύ παραπάνω κίνητρο από όσο νόμιζε ο Σέκουλιτς», είπε χαρακτηριστικά ο «Λάπρο».

Ο Σέκουλιτς τονίσε από την πλευρά του: «Ο Λαπροβίτολα είχε επιπλέον κίνητρο να παίξει εναντίον της πρώην ομάδας του και ήταν αδύνατη η αποστολή να τον σταματήσουμε».

 
@Photo credits: liga endesa/twitter
     

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