O Nίκολας Λαπροβίτολα ήταν απολαυστικός στην κατάκτηση του Super Cup Ισπανίας με τη φανέλα της Μπανταλόνα και έγραψε πολλά ρεκόρ.

Έχοντας σε... μυθικό βράδυ τον Νίκολας Λαπροβίτολα, η Μπανταλόνα ήταν αυτή που χαμογελάσε στο τέλος κόντρα στη Μπαρτσελόνα, επικρατώντας με 101-87 και κατέκτησε το Σούπερκόπα Ισπανίας.

Ένα από τα κορυφαία ματς της καριέρας του έκανε ο Νίκολας Λαπροβίτολας, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 31 πόντους (1/2 δίποντα, 9/13 τρίποντα, (2/2 βολές), 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ!

Ο Αργεντινός ήταν ασταμάτητος και είδε τους φίλους της ομάδας του να ξεσπούν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς για έναν τίτλο που είχαν ανάγκη μετά από χρόνια. Μάλιστα ο Λάπρο έγραψε αρκετά ρεκόρ στο φετινό Super Cup Ισπανίας.

Nico Laprovittola, el MVP del torneo, trae la #SupercopaEndesa a Badalona 40 años después:



➡️ Récord de puntos (58) y triples anotados (14) en una misma edición de Supercopa Endesa

➡️ Récord de triples en un partido de Supercopa Endesa (9)

➡️ Solo Fernando Martín (33) y Greg… pic.twitter.com/x3lguXjR7d September 20, 2026