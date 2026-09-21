Λαπροβίτολα: Έφερε Super Cup στη Μπανταλόνα μετά από 40 χρόνια με πόλλά ρεκόρ
Έχοντας σε... μυθικό βράδυ τον Νίκολας Λαπροβίτολα, η Μπανταλόνα ήταν αυτή που χαμογελάσε στο τέλος κόντρα στη Μπαρτσελόνα, επικρατώντας με 101-87 και κατέκτησε το Σούπερκόπα Ισπανίας.
Ένα από τα κορυφαία ματς της καριέρας του έκανε ο Νίκολας Λαπροβίτολας, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 31 πόντους (1/2 δίποντα, 9/13 τρίποντα, (2/2 βολές), 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ!
Ο Αργεντινός ήταν ασταμάτητος και είδε τους φίλους της ομάδας του να ξεσπούν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς για έναν τίτλο που είχαν ανάγκη μετά από χρόνια. Μάλιστα ο Λάπρο έγραψε αρκετά ρεκόρ στο φετινό Super Cup Ισπανίας.
Nico Laprovittola, el MVP del torneo, trae la #SupercopaEndesa a Badalona 40 años después:
➡️ Récord de puntos (58) y triples anotados (14) en una misma edición de Supercopa Endesa
➡️ Récord de triples en un partido de Supercopa Endesa (9)
➡️ Solo Fernando Martín (33) y Greg… pic.twitter.com/x3lguXjR7d— Liga Endesa (@ACBCOM) September 20, 2026
- Ρεκόρ πόντων (58) και τριπόντων (14) στο Super Cup σε μια σεζόν
- Ρεκόρ τριπόντων σε έναν αγώνα Super Cup (9)
- Μόνο ο Φερνάντο Μαρτίν (33) και ο Γκρεγκ Στιούαρτ (32) πριν από τέσσερις δεκαετίες έχουν σκοράρει περισσότερους πόντους σε τελικό
- Πρώτος MVP της Μπανταλόνα
- Έχει δημιουργήσει, με δικό του καλάθι ή ασίστ, 96 πόντους στο φετινό Super Cup
DINAMITTOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 🧨#SupercopaEndesa | @Penya1930 | 📺 @DAZN_ES pic.twitter.com/Bdgv4EIgwf— Liga Endesa (@ACBCOM) September 20, 2026
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