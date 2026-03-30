Ξέμεινε από σέντερ η Mπανταλόνα: Χωρίς Τόμιτς και Μπιργκάντερ στα ματς με την ΑΕΚ

Νίκος Καρφής
Σημαντικό πλήγμα για τη Μπανταλόνα, η οποία δεν θα έχει τον Άντε Τόμιτς στις αναμετρήσεις με την ΑΕΚ για τα playoffs του BCL. Το ίδιο ισχύει και για τον Μπιργκάντερ.

Κομβικές απώλειες για τη Μπανταλόνα στα ματς με την ΑΕΚ. Οι Ισπανοί θα στερηθούν των υπηρεσιών του Άντε Τόμιτς που θα μείνει στα πιτς για 3 εβδομάδες. Έτσι θα χάσει όλα τα ματς με τη Ένωση για τα playoffs του BCL.

Εκτός θα είναι άλλος ένας ψηλός για τους Ισπανούς. Ο λόγος για τον Σιμόν Μπιργκάντερ που θα είναι off για τουλάχιστον 3 εβδομάδες. Έτσι η Μπανταλόνα ξεμένει από λύσεις στη θέση του σέντερ. Είναι οι δύο σέντερ που έχει στο ρόστερ και τώρα θα πρέπει να ανεβάσει θέση κάποιος power forwards για να βρεθεί λύση.

Κομβικοί και οι δύο στην λειτουργία των Ισπανών. Ο Κροάτης έχει 9.8 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ στο BCL, ενώ ο Μπιργκάντερ μετρά 6.2 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά ματς.

Το Game 1 ανάμεσα σε ΑΕΚ και Μπανταλόνα είναι την Τετάρτη (1/4, 19:30), ενώ το Game 2 στις 7/4 (20:30) στην Ισπανία. Αν χρειαστεί και Game 3, τότε θα γίνει στις 15 Απριλίου (19:30) στη SUNEL Arena.

 

Η ενημέρωση για Τόμιτς

Οι ιατρικές εξετάσεις που διεξήχθησαν στον Κροάτη σέντερ έδειξαν ότι έχει τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο στο δεξί πόδι. Ο Τόμιτς θα μείνει εκτός για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες και θα χάσει ολόκληρο τον προκριματικό αγώνα εναντίον της ΑΕΚ.

Η ενημέρωση για Μπιργκάντερ

Ο Σουηδός σέντερ έχει τραυματισμό στην πελματιαία απονεύρωση στο δεξί του πόδι και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.

     

    BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα