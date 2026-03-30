Άταμαν: «Είχαμε να κάνουμε με τρεις νατουραλιζέ, έξι ξένους και τρεις διαιτητές- Ήταν κωμωδία!»

Κωμωδία χαρακτήρισε την αναμέτρηση ο Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του στη συνέντευξη τύπου.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 94-101, με τον Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του να χαρακτηρίζει κωμωδία την αναμέτρηση.

Επίσης ο Τούρκος τεχνικός μίλησε και για το τι συμβαίνει στα ματς του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, και πώς γίνεται να παίζουν μαζί ο Γουόκαπ με τον Ντόρσεϊ, ενώ άφησε και αιχμές για τις διαιτητικές αποφάσεις.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αναρωτιέμαι με όλα αυτά που συμβαίνουν στα ματς με τον Ολυμπιακό. Αφού δεν μπορούν στην Εθνική ομάδα να παίζουν μαζί ο Γουόκαπ και ο Ντόρσεϊ, τι γίνεται στα παιχνίδια της GBL; Ο Βεζένκοβ παίζει στην Εθνική Βουλγαρίας. Είχαμε να κάνουμε με έξι ξένους παίκτες και τρεις διαιτητές. Είναι πολύ δύσκολο για εμάς να κερδίσουμε.

Ήταν κωμωδία γιατί όταν ρώτησα στο πρώτο ημίχρονο έναν διαιτητή γιατί δεν έδωσες αυτό το ξεκάθαρο φάουλ που έδωσε ο άλλος διαιτητής, απάντησε πως είναι το πρώτο του ελληνικό ντέρμπι. Του είπα ότι ξεκίνησες πολύ καλά. Θα είσαι σε όλα τα ελληνικά ντέρμπι έτσι. Τι να πω;

Είμαι περήφανος για τους παίκτες. Στο δεύτερο ημίχρονο παλέψαμε πάρα π. Φάουλ στον Φαρίντ στο λέι-απ με την διαφορά στους πέντε, έδωσαν επιθετικό φάουλ. Για εμένα είναι ξεκάθαρο αμυντικό φάουλ. Μετά χάσαμε. Ήταν στους πέντε πόντους, επιστρέψαμε από τους 18, με το καλάθι και φάουλ θα ήταν στους δύο η διαφορά. Προσπαθήσαμε χωρίς πολλούς σημαντικούς παίκτες. Όλοι όσοι έπαιξαν, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, έδειξαν σπουδαίο χαρακτήρα. Το ματς δεν άλλαξε την ζωή μας, την κατάστασή μας στο πρωτάθλημα. Προσπαθήσαμε αλλά δεν μας άφησαν. Δεν με νοιάζει. Για εμένα είναι σημαντικά τα επόμενα τρία ματς στην Εuroleague».

Για το αν κρατάει κάτι αγωνιστικά από το ματς για να χρησιμοποιήσει στα παιχνίδια της Εuroleague: «Σίγουρα. Σε αυτό το ματς, μετά την αποβολή του Ναν, ο Σορτς τα πήγε εξαιρετικά και έδειξε πως σε δύσκολες στιγμές μπορεί να βοηθήσει την ομάδα».