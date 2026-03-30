Ολυμπιακός: «Κακώς αποβλήθηκε ο Ντόρσεϊ, δεν έχει κάνει την παραμικρή κίνηση να χτυπήσει τον Ναν»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός τονίζει πως ο Ντόρσεϊ δεν έχει κάνει την παραμικρή κίνηση να χτυπήσει τον Ναν, σε αντίθεση με τον Αμερικανό, ο οποίος του δίνει κουτουλιά.

Θέση αναφορικά με την αποβολή του Τάιλερ Ντόρσεϊ πήρε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Όπως αναφέρουν οι Ερυθρόλευκοι, ο «Ο Ντόρσει δεν έχει κάνει την παραμικρή κίνηση να χτυπήσει τον Ναν. Είναι φανερό στο βίντεο του αγώνα. Κακώς αποβληθηκε. Μόνο ο Ναν κάνει κίνηση και του δίνει κουτουλιά».

Θυμίζουμε πως στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε μια αψιμαχία με τον Κέντρικ Ναν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή και των δύο, ενώ ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος ενεπλάκη στην ένταση, χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ.