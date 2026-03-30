Ολυμπιακός: «Κακώς αποβλήθηκε ο Ντόρσεϊ, δεν έχει κάνει την παραμικρή κίνηση να χτυπήσει τον Ναν»
Θέση αναφορικά με την αποβολή του Τάιλερ Ντόρσεϊ πήρε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
Όπως αναφέρουν οι Ερυθρόλευκοι, ο «Ο Ντόρσει δεν έχει κάνει την παραμικρή κίνηση να χτυπήσει τον Ναν. Είναι φανερό στο βίντεο του αγώνα. Κακώς αποβληθηκε. Μόνο ο Ναν κάνει κίνηση και του δίνει κουτουλιά».
Θυμίζουμε πως στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε μια αψιμαχία με τον Κέντρικ Ναν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή και των δύο, ενώ ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος ενεπλάκη στην ένταση, χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.