Με σημαντικά προβλήματα τραυματισμών και αναγκαστικές απουσίες, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την GBL, με τον Εργκίν Άταμαν να καλείται να διαχειριστεί ένα γεμάτο απουσιολόγιο.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για ένα ακόμα ντέρμπι «αιωνίων», αυτή τη φορά στο Telekom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό (19:00, ΕΡΤ2, live Gazzetta) σε ένα ακόμη... επεισόδιο της αιώνιας κόντρας, με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκονται στο 20-0 και τους «πράσινους» να ακολουθούν στο 17-4 στη βαθμολογία της Stoiximan GBL.

Μόνο που αυτή τη φορά, το αγωνιστικό κομμάτι περνά εν μέρει σε δεύτερη μοίρα για τις δύο ομάδες, καθώς δεν υπάρχει ξεκάθαρο βαθμολογικό κίνητρο και ενδιαφέρον. Για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν όλη η προσοχή στρέφεται στην κατάσταση των τραυματιών. Εκεί που ο Παναθηναϊκός έδειχνε να βρίσκει για πρώτη φορά μέσα στη σεζόν συνέπεια και να αγωνίζεται με πλήρες ρόστερ, η ατυχία… ξαναχτύπησε την πόρτα με τα προβλήματα να μην είναι και... λίγα και μάλιστα να αφορούν σημαντικά «γρανάζια» του τριφυλλιού.

Οι απουσίες και τα ερωτηματικά

Ο Τζέριαν Γκραντ είναι ο πρώτος παίκτης από το «πράσινο» ρόστερ που δεν θα είναι στη διάθεση του κόουτς Άταμαν, καθώς έχει υποστεί ρωγμώδες κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο του αριστερού χεριού και έχει τεθεί εκτός ντέρμπι. Ο Αμερικανός γκαρντ κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το ματς-«τελικό» με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια, ενώ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μονακό, ο Ματίας Λεσόρ φρόντισε να του υπενθυμίσει πόσο τον έχει ανάγκη η ομάδα.

Από εκεί και πέρα, το ιατρικό δελτίο αφήνει ανοιχτά μέτωπα όσον αφορά τις απουσίες. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ συνεχίζει να παλεύει με γαστρεντερίτιδα με την οποία και αγωνίστηκε κόντρα στους Μοναγάσκους, με τη συμμετοχή του να κρίνεται την τελευταία στιγμή, ανάλογα με το πώς θα αισθάνεται.

Όσο για τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, οι ενοχλήσεις στη γάμπα τον έθεσαν εκτός προπόνησης χθες (29/03) και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί άμεσα ξεκαθαρίζοντας πως στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει η παραμικρή διάθεση για ρίσκο ειδικά αναλογικά με τη δύσκολη συνέχεια που έχει το τριφύλλι μπροστά του στηξ EuroLeague με στόχο το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

Το πραγματικό στοίχημα για τον Άταμαν δεν είναι το ροζ φύλλο απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά το κατά πόσο το αποτέλεσμα του ντέρμπι δεν θα επηρεάσει την ομάδα.