O Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό (19:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, live Gazzetta στο ντέρμπι της Stoiximan GBL.

Ώρα για άλλο ένα ντέρμπι στη Stoiximan GBL, αυτή τη φορά στο Telekom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Ολυμπιακό (19:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, live Gazzetta) στο ντέρμπι των αιωνίων.

Η ομάδα του Μπαρτζώκα είναι πρώτη με 20-0 , ενώ το σύνολο του Άταμαν είναι στη δεύτερη θέση με 17-4 ρεκόρ.

Εκτός της χθεσινής προπόνησης των πράσινων έμειναν ξανά οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Τζέριαν Γκραντ, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ενώ στη λίστα των απουσιών προστέθηκε και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε στην αριστερή γάμπα. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί από την Δευτέρα όπως έγινε γνωστό από την «πράσινη» ΚΑΕ.

Ο Ισπανός φόργουορντ συνεχίζει να ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα, την ώρα που ο Γκραντ έχει υποστεί ρωγμώδες κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο του αριστερού χεριού. Ο Ρογκαβόπουλος αντιμετωπίζει θλάση πρώτου βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο, ενώ ο Σαμοντούροβ ταλαιπωρείται από φλεγμονή στον άκρο πόδα του δεξιού του ποδιού.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε όλους τους παίκτες να βγάζουν κανονικά το πρόγραμμα της Κυριακής (29/3), με άπαντες (που είναι δηλωμένοι) να είναι στην διάθεσή του για το ματς της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Εβάν Φουρνιέ θα μείνει εκτός, μετά την τιμωρία του για τα όσα έγιναν στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο, ενώ εκτός της 8άδας των ξένων είναι οι ΜακΚίσικ, Τζόσεφ και Φαλ. Οι 7 διαθέσιμοι ξένοι του Ολυμπιακού είναι οι Νιλικίνα, Γουόρντ, Μόρις, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Χολ.