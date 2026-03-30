Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για το ντέρμπι του «Telekom Center Athens», στέκεται στην ατυχία του Παναθηναϊκού με τις απουσίες και εξηγεί ότι πρόκειται για ένα αδιάφορο παιχνίδι

Καταρχάς να συμφωνήσουμε σε κάτι. Όποτε παίζουν οι «αιώνιοι», κάθε φορά που διασταυρώνουν τα ξίφη τους Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, σε οποιοδήποτε άθλημα και αν παίζουν, ανεξάρτητου βαθμολογικού ή ουσιαστικού ενδιαφέροντος και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκονται οι δύο ομάδες, πάντα μα πάντα, θα κλέβουν την παράσταση και θα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Το σημερινό (30/3, 19:00) ντέρμπι του «Telekom Center Athens» είναι από τα ματς τα οποία θα παρακολουθήσουν οι φίλαθλοι των δύο ομάδων χωρίς να «καίγονται» για το τελικό αποτέλεσμα. Οποιοσδήποτε κερδίσει ή χάσει θα είναι… ένα και το αυτό. Απλούστατα ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει εδώ και καιρό την 1η θέση και το απόλυτο αβαντάζ της έδρας στους φετινούς τελικούς της Stoiximan GBL μετά τις απρόσμενες (αν μη τι άλλο) γκέλες του Παναθηναϊκού σε παιχνίδια τα οποία δεν περίμενε κανείς όπως αυτά με τον Άρη, τον Κολοσσό Ρόδου και τον Ηρακλή.

Κανένα (βαθμολογικό) ενδιαφέρον, αλλά...

Όπερ και σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως ουσιαστικό ενδιαφέρον σε αυτό το παιχνίδι. Παρόλα αυτά πρόκειται για ένα ντέρμπι «αιωνίων», το αποτέλεσμα του οποίου μπορεί και να επηρεάσει την μετέπειτα ψυχολογία των δύο ομάδων. Μην πάτε πολύ πίσω. Στο παιχνίδι της Euroleague στις αρχές Ιανουαρίου (το οποίο ειρήσθω εν παρόδω εκείνη την περίοδο δεν επηρεάζε την πορεία των ομάδων, είτε με θετικό, είτε με αρνητικό τρόπο καθώς ήταν πολύ νωρίς ακόμα στη σεζόν) ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού και έκτοτε οι «πράσινοι» ξεκίνησαν να… τρικλίζουν και να μοιάζουν παντελώς αποδιοργανωμένοι, με αποτέλεσμα να γνωρίσουν μαζεμένες ήττες και να κάνουν τη ζωή τους δύσκολη.

Οι αριθμοί μίλησαν από μόνοι τους καθώς μετά και το αμέσως επόμενο ντέρμπι του ΣΕΦ στις αρχές Μαρτίου το ρεκόρ έφτασε στο 4-8 σε 12 παιχνίδια της Euroleague. Και ας είχε μεσολαβήσει η κατάκτηση του Κυπέλλου στην Κρήτη. Υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος. Ο Ολυμπιακός δεν φάνηκε να επηρεάζεται από την απώλεια του τροπαίου στον τελικό του θεσμού και συνέχισε στην Euroleague από εκεί που είχε σταματήσει.

Όπως αντίστοιχα συνέβη και με τον Παναθηναϊκό μετά και το δεύτερο ματς στο Φάληρο. Αν και βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο έχοντας χάσει πολύτιμο έδαφος (16-14 τότε το ρεκόρ), η τελευταία ήττα από τον «αιώνιο» αντίπαλο ξύπνησε τον πληγωμένο εγωισμό και την κατάσταση… εκτάκτου ανάγκης μετρώντας στη συνέχεια τέσσερις σερί νίκες.

Θεωρώ ότι για τον Παναθηναϊκό το σημερινό παιχνίδι έχει έναν βασικό αστερίσκο και μία παράμετρο ενόψει της συνέχειας των αγώνων στην Euroleague.

Ο βασικός αστερίσκος

Ο βασικός αστερίσκος: Η κατάσταση των τραυματιών του. Πάνω που λέγαμε ότι για πρώτη φορά υπάρχει πλήρες ρόστερ και ότι άπαντες βρίσκονται στην διάθεση του Εργκίν Άταμαν, η κακοδαιμονία «χτύπησε» και πάλι την «πράσινη» πόρτα αμέσως μετά την αναμέτρηση στο Σαράγεβο απέναντι στην Ντουμπάι.

Κάταγμα στο αριστερό χέρι ο Γκραντ, θλάση στους οπίσθιους μηριαίους ο Ρογκαβόπουλος, γαστρεντερίτιδα ο Χουάντσο, ενοχλήσεις στη γάμπα ο Χέιζ-Ντέιβις! Οι δύο πρώτοι θα είναι σίγουρα εκτός ντέρμπι, με τον Αμερικανό να κάνει αγώνα δρόμου μήπως και παίξει απέναντι στη Χάποελ που είναι και το ματς-φωτιά για τον Παναθηναϊκό. Ο «Ρόγκα» δύσκολα έως και απίθανο να παίξει. Για τον Ερνανγκόμεθ είναι καθαρά θέμα κατάστασης και αν είναι σε θέση να παίξει (ακόμα και σήμερα). Ο Χέιζ-Ντέιβις; Μήπως να προφυλαχθεί καλύτερα σήμερα;

Φαντάζομαι στο πίσω μέρος και του μυαλού των ανθρώπων του Παναθηναϊκού αυτό θα υπάρχει ως σκέψη. ΔΕΝ υπάρχει κανένας λόγος ρίσκου εάν και εφόσον εγκυμονεί έστω και 1% κίνδυνος για κάποια υποτροπή γιατί μετά θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν λόγω των «τελικών» που ακολουθούν στην Euroleague. Και να χάσει ο Παναθηναϊκός σήμερα, so what? Άλλωστε είναι από τα παιχνίδια που θα ξεχαστούν γρήγορα, οποιοδήποτε και αν είναι το αποτέλεσμα, οποιοσδήποτε και αν είναι ο νικητής και ο χαμένος.

Το μεγάλο ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό είναι να έχει όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες έτοιμους για τη συνέχεια και ενόψει των παιχνιδιών με Χάποελ (εκτός), Βαλένθια (εκτός), Μπαρτσελόνα (εκτός) και Εφές (εντός). Εκεί πρέπει να τα παίξει «όλα για όλα» ώστε να διεδικήσει το καλύτερο δυνατόν στην τελική κατάταξη της Euroleague. Από την είσοδο στην εξάδα και την απευθείας συμμετοχή στα playoffs έως και το αβαντάζ έδρας σε συνδυασμό (φυσικά) και αποτελεσμάτων.

Η παράμετρος

Η λογική λέει ότι σε αυτό το ντέρμπι θα πάρουν ευκαιρίες και χρόνο συμμετοχής και παίκτες οι οποίοι δεν την είχαν σε άλλα αντίστοιχα ματς όπως ο Τολιόπουλος και ο Καλαϊτζάκης. Και θα ήταν ταμάμ εάν ήταν διαθέσιμος ο Γκριγκόνις μετά τη θετική του παρουσία απέναντι στη Μονακό την περασμένη Παρασκευή. Όμως δεν είναι δηλωμένος στην διαθέσιμη οκτάδα ξένων για τα ματς του πρωταθλήματος.

Και έτσι θα πρέπει να γίνει χωρίς να υπάρχει το «πρέπει» της νίκης σ’ ένα τόσο αδιάφορο ντέρμπι. Τώρα θα μου πείτε θα παίξει ρόλο η εικόνα του αγώνα και το πώς θα κυλήσει το παιχνίδι. Γιατί σε αυτά τα αδιάφορα ντέρμπι, ναι μεν δεν παίζει ρόλο το αποτέλεσμα αλλά η συνολική εικόνα μπορεί και να επηρεάσει.

Από εκεί και πέρα υπάρει και μία παράμετρος. Αν και το σημερινό ντέρμπι δεν θα αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα εξαιτίας των απουσιών, έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα είναι μία (τρόπον τινά) «πρόβα» ενόψει των τελικών της GBL. Μην ξεχνάμε ότι θα υπάρχει και τότε ο περιορισμός των έξι ξένων στην 12άδα, οπότε τα ρόστερ θα είναι διαφορετικά σε σχέση με τα παιχνίδια της Euroleague (λέτε να έχουμε playoffs αιωνίων και εκεί;) και θα μπορούν να διαφοροποιούνται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Πάντως θα είναι μια πρώτη (άτυπη και όχι 100% αντιπροσωπετική) «γεύση» των… προσεχώς του Ιουνίου.