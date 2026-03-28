ΑΕΚ: Η Ένωση βράβευσε τους πρωταθλητές Εφήβους στη SUNEL Arena, αποθέωση από τον κόσμο
Οι Έφηβοι της ΑΕΚ έδειξαν χαρακτήρα στα τελευταία λεπτά και μετά από ανατροπή, σήκωσαν το πρωτάθλημα της Α' ΈΣΚΑ, αφού επικράτησαν με 71-69 στον τελικό κόντρα στο Περιστέρι σε μια πραγματική ματσάρα.
- Καλογήρου στο Gazzetta για την Ακαδημία της ΑΕΚ: «Να φτιάξουμε σωστούς ανθρώπους, "κυψέλη" με γελαστά πρόσωπα»
Άλλη μια σπουδαία επιτυχία για την Ακαδημία της Ένωσης, εκεί όπου γίνεται σπουδαία δουλειά και καθρέφτης αυτής της δουλειάς είναι το γήπεδο, αλλά και τα αποτελέσματα.
Πριν από το ματς με το Περιστέρι η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ τίμησε τους Εφήβους για την σπουδαία επιτυχία και ο κόσμος που βρέθηκε στη SUNEL Arena τους αποθέωσε.
🦅 H βράβευση των πρωταθλητών Εφήβων της ΑΕΚ πριν το τζάμπολ με Περιστέρι! #aekbc pic.twitter.com/8tzbxRgnE8— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 28, 2026
