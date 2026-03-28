H KAE AEK τίμησε τους πρωταθλητές Εφήβους της πριν το τζάμπολ κόντρα στο Περιστέρι, με τους θριαμβευτές να αποθεώνονται από τον κόσμο.

Οι Έφηβοι της ΑΕΚ έδειξαν χαρακτήρα στα τελευταία λεπτά και μετά από ανατροπή, σήκωσαν το πρωτάθλημα της Α' ΈΣΚΑ, αφού επικράτησαν με 71-69 στον τελικό κόντρα στο Περιστέρι σε μια πραγματική ματσάρα.

Άλλη μια σπουδαία επιτυχία για την Ακαδημία της Ένωσης, εκεί όπου γίνεται σπουδαία δουλειά και καθρέφτης αυτής της δουλειάς είναι το γήπεδο, αλλά και τα αποτελέσματα.

Πριν από το ματς με το Περιστέρι η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ τίμησε τους Εφήβους για την σπουδαία επιτυχία και ο κόσμος που βρέθηκε στη SUNEL Arena τους αποθέωσε.