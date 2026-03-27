Ο Τζέιμς Νάναλι εντυπωσιάζει με τη φανέλα της ΑΕΚ, ανεβάζοντας επίπεδο τη Βασίλισσα στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν. Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat αναλύει.

Στην τελευταία του εμφάνιση, ο Τζέιμς Νάναλι συνδύασε τη νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή με την ανάδειξή του σε MVP της 22ης αγωνιστικής, χάρη στις επιδόσεις του στον αγώνα με τον «Γηραιό».

Ο έμπειρος περιφερειακός της Ένωσης γέμισε τη στατιστική του με 22 πόντους (4/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5/5 βολές), 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 30 λεπτά στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και κατακτώντας τον τίτλο του MVP της 22ης αγωνιστικής.

Και αυτό είναι άλλη μια απόδειξη της ποιότητας του και του τι προσφέρει στη Βασίλισσα. Ο Νάναλι ήρθε στην ΑΕΚ για να βγει μπροστά στα δύσκολα και να την ανεβάσει επίπεδο και αυτό κάνει.

Η Ένωση ονειρεύεται μια σπουδαία πορεία στο BCL και γιατί όχι την κορυφή και ο Τζέιμς αποτελεί υπερόπλο στα χέρια του Ντράγκαν Σάκοτα (φυσικά μαζί με Γκρέι, Μπάρτλεϊ και Μπράουν). Το ματς με τη Μπανταλόνα στη SUNEL Arena έρχεται την Τετάρτη για τα playoffs του BCL και το Gazzetta με την βοήθεια του Hudlinstat στέκεται στον Νάναλι που θα ήταν ευχής έργον να παραμείνει στην ΑΕΚ και τη νέα σεζόν.

Tριποντέρ με εντυπωσιακά νούμερα στο πρωτάθλημα, εξαιρετικός στο BCL

Ο Νάναλι το κάνει να φαίνεται πολύ εύκολα στα ματς της Stoiximan GBL μέχρι στιγμής. Μετρά 16.3 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ σουτάρει με το εντυπωσιακό 53% τρίποντα.

Στο BCL έχει 12.8 πόντους, 3.8 ασίστ και 3.4 ριμπάουντ ανά ματς, σουτάροντας με 55.6% τρίποντα. Και στις δύο διοργανώσεις το ποσοστό του στα τρίποντα είναι απίθανο!

Η ποιότητα του φαίνεται σε κάθε του βήμα, κάθε απόφαση που παίρνει με τη μπάλα στα χέρια. Είναι απόλαυση να τον βλέπεις να παίζει και μπορεί με χαρακτηριστική ευκολία να εκτελέσει αλλά και να οργανώσει.

Το σουτ και το τρίποντο με... κουτσό (να στέκεται στο ένα πόδι και να σουτάρει με το αλλο γόνατο ψηλά) είναι μια κίνηση σήμα-κατατεθέν. Ο Σάκοτα ήξερε τι θα του δώσει ο Νάναλι. Ο Νάναλι ήξερε πως θα συνεργαστεί τέλεια με τον Σάλε.

Η συνύπαρξη τους έχει ευεργετικά αποτελέσματα για την ΑΕΚ. Γιατί όπως είπε και ο Νάναλι, είναι καλύτερος παίκτες από αρκετούς συναδέλφους του που παίζουν στη Euroleague. Και κάνει τους ανθρώπους της Βασίλισσας να ονειρεύονται με εκείνον στο παρκέ.

Catch n' shoot τρίποντα και transition

Tα catch n' shoot τρίποντα του Νάναλι

Ο Τζέιμς Νάναλι παίρνει αρκετές κατοχές πάνω του και ως χειριστής χρησιμοποιεί το pick n' roll έχοντας 5/6 τρίποντα από τις 45 μοίρες στα ματς του με την ΑΕΚ, αλλά και 2/2 σουτ μέσης απόστασης. Είναι λίγο πιο άστοχος πιο κοντά στο καλάθι.

Εξαιρετική δουλειά κάνει στα catch n' shoot τρίποντα, δείχνοντας και το πόσο καλός σουτέρ είναι. Σε τέτοιου είδους εκτελέσεις ο Νάναλι μετρά 6/10 τρίποντα από τις 45 μοίρες, 2/4 από την κορυφή και 1/3 από τη γωνία.

Συνολικά δηλαδή μετρά 9/17 catch n' shoot τρίποντα με τη φανέλα της Ένωσης.

Τι κάνει στο transition

Ο Τζέιμς είναι ένας παίκτης που ξέρει πολύ καλά να κουμαντάρει τον ρυθμό του παιχνίδιου και να επιλέγει τα σουτ που θα πάρει στο transition, στην γρήγορη δηλαδή μεταφορά της μπάλας από την άμυνα στην επίθεση.

Στο transition 4/4 τρίποντα από τις 45 μοίρες και 1/2 τρίποντα από την κορυφή. Συνολικά 5/6 τρίποντα. Επιπλέον μετρά 1/2 σουτ κοντά στο καλάθι. Τα σουτ του Νάναλι στο transition είναι 6/8! Δεν εκβριάζει καταστάσεις, είναι αυτός που πρέπει, έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητες του και διαλέγει καλά σουτ, κάτι που κάνουν παίκτες της δικής του ποιότητας.