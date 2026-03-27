Οι Έφηβοι της ΑΕΚ κατεκτησαν το πρωτάθλημα της ΕΣΚΑ 2025-26 και τα επινίκια... είχαν και Χρήστο Νικολόπουλο!

Οι Έφηβοι της ΑΕΚ δεν πτοήθηκαν από το γεγονός πως κυνηγούσαν στο σκορ στα τελευταία λεπτά, έδειξαν χαρακτήρα, έκαναν την ανατροπή και πήραν το πρωτάθλημα της Α' ΈΣΚΑ μετά τη νίκη τους με 71-69 στον τελικό κόντρα στο Περιστέρι.

Μια ακόμα σπουδαία επιτυχία για την Ακαδημία της Ένωσης, εκεί όπου γίνεται σπουδαία δουλειά και τα αποτελέσματα φαίνονται στο γήπεδο.

Aναλυτικά όσα αναφέρει η Ακαδημία της ΑΕΚ

Ο Νικολόπουλος στα επινίκια!

«Αναστενάζουν τα γκολπόστ και τα δοκάρια σπάζουν, της Ένωσης οι Αετοί, τα δίχτυα κομματιάζουν…», τραγουδά ο αείμνηστος (κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών) Μίμης Παπαϊωάννου, στον ύμνο της ΑΕΚ.

Και μπορεί το μπάσκετ να μην έχει «γκολπόστ», έχει όμως δίχτυα… Διχτάκι για την ακρίβεια, όπως αυτό που έκοψαν οι Πρωταθλητές Έφηβοι της EΣΚΑ 2025-2026 στο «Ανδρέας Παπανδρέου», τηρώντας το έθιμο της τροπαιοφόρου νίκης τους, στον Τελικό επί του Περιστερίου.

Το συναπάντημα των Αετόπουλων με τον «Ενωσίτη», κορυφαίο συνθέτη, Χρήστο Νικολόπουλο, έκανε ακόμα πιο συναρπαστικό το δείπνο τίτλου, που παρέθεσε η Διοικούσα Επιτροπή της ΑΕΚ ΒC ACADEMY στην ιστορική ταβέρνα «Μίστερ Λουκιδέλης» της Νέας Φιλαδέλφειας, την Πέμπτη (26/03).

Ο κ. Νικολόπουλος αποδέχτηκε άμεσα το ευγενικό αίτημα των νεαρών αθλητών να φωτογραφηθεί μαζί τους. «ΑΕΚ είμαι… Πώς μπορώ να σας αρνηθώ;», μας είπε με χαμόγελο και παρέμεινε στη συντροφιά μας για μερικά λεπτά, γράφοντας με «νότες» τα «εφηβικά επινίκια» και υπό τη μουσική υπόκρουση του αυθεντικού ποδοσφαιρικού ύμνου, που ο ίδιος μελοποίησε, σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη.

Οι αθλητές και οι προπονητές της Ομάδας Εφήβων, και στελέχη της ΑΕΚ ΒC ACADEMY, προεξάρχοντος του επικεφαλής της, Επαμεινώνδα Ζούζουλα, πέρασαν όμορφα για μερικές ώρες, μακριά από τις αγωνιστικές σκοτούρες.

Το τριήμερο ρεπό των Εφήβων ολοκληρώνεται σήμερα, και από αύριο (Σάββατο, 29/03) επιστρέφουν υπό την καθοδήγηση του Κόουτς Λευτέρη Καλογήρου στις προπονήσεις, προκειμένου να προετοιμαστούν για τη μεγαλύτερη πρόκληση της περιόδου, τη συμμετοχή τους στην τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.