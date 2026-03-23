Το μήνυμα της ΑΕΚ ενόψει Μπανταλόνα: «Ούτε ένα εισιτήριο απούλητο!»
Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Μπανταλόνα στο Game 1 των προημιτελικών του Basketball Champions League, θέλοντας να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί στην έδρα των Καταλανών.
Στο μεταξύ, η ΚΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων για τον πρώτο αγώνα με τη Μπανταλόνα, ο οποίος θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena την επόμενη Τετάρτη 1η Απριλίου, στις 19:30.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ
«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της «Βασίλισσας» με αντίπαλο την πανίσχυρη Μπανταλόνα (Asisa Joventut).
Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, την Τετάρτη 1η Απριλίου, στις 19:30. Πρόκειται για το πρώτο ματς της σειράς των playoffs του BCL.
Φίλες και φίλοι της ΑΕΚ,
ο Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα και οι παίκτες του ετοιμάζονται για ακόμη μία μεγάλη αγωνιστική πρόκληση και σας θέλουν όπως πάντα στο πλευρό τους.
Ο στόχος του «sold out», όπως και στις περσινές αναμετρήσεις της προημιτελικής φάσης, αποτελεί μονόδρομο.
ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟΥΛΗΤΟ!
Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.
– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 15 ευρώ.
