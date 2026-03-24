Βαρβούνης: «Η Μύκονος δεν πρόκειται να χαλαρώσει μέχρι το τέλος της σεζόν»

Η Μύκονος αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ σε εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο assistant coach Δημήτρης Βαρβούνης αναφέρθηκε στον στόχο της παραμονής, που επετεύχθη, αλλά και στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος.

Η Μύκονος δοκιμάζεται στο PAOK Sports Arena απέναντι στον ΠΑΟΚ, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL (Τετάρτη 25/3, 18:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), και ο assistant coach Δημήτρης Βαρβούνης σχολίασε στο mykonosbc.gr τον αγώνα με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο άμεσος συνεργάτης του Βαγγέλη Ζιάγκου αναφέρθηκε αρχικά στην πρόσφατη νίκη επί του Αμαρουσίου: «Το γεγονός ότι η Μύκονος εξασφάλισε την παραμονή της τέσσερις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της κανονικής περιόδου, στην πρώτη παρουσία της στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, αποτελεί τεράστια επιτυχία. Η επίτευξη αυτού του στόχου πιστώνει όλη την προσπάθεια της διοίκησης, η οποία δούλεψε σκληρά για να εκπληρωθεί το όνειρο της συμμετοχής στη GBL.

Η επιτυχία αυτή γεμίζει με χαρά και τον κόσμο, ο οποίος παρακολουθεί τη Μύκονο από τις χαμηλότερες κατηγορίες. Οι φίλοι της ομάδας νιώθουν ότι αποτελούν κομμάτι αυτής της προσπάθειας, μαζί με τους παίκτες, τους προπονητές και τη διοίκηση. Οι παίκτες, μετά από κάποιες ήττες με άσχημο τρόπο, ήθελαν να δείξουν αντίδραση τόσο στο ομαδικό επίπεδο όσο και απέναντι σε όσους στηρίζουν την προσπάθεια: τη διοίκηση, τον κόσμο και όλους τους συνεργάτες της ομάδας. Όσον αφορά το προπονητικό κομμάτι, η Μύκονος δεν πρόκειται να χαλαρώσει μέχρι το τέλος της σεζόν. Παρά τη σημαντική νίκη, η προετοιμασία για το επόμενο παιχνίδι συνεχίζεται, με στόχο να ολοκληρωθεί η εβδομάδα όσο καλύτερα γίνεται και να συνεχιστεί η θετική πορεία».

Ερωτηθείς για το αν το κυρίαρχο συναίσθημα είναι η ανακούφιση ή η δικαίωση, ο κόουτς Δημήτρης Βαρβούνης τόνισε: «Ξέρεις τι λένε καμιά φορά: δεν πιστεύουμε στην τύχη, αλλά όσο περισσότερο δουλεύουμε, τόσο πιο τυχεροί γινόμαστε. Νομίζω ότι όλο το staff έχει δουλέψει σκληρά όλη αυτή τη χρονιά, με τη διοίκηση στο πλευρό μας, προκειμένου να κάνουμε απρόσκοπτα τη δουλειά μας. Δεν ξέρω αν οι λέξεις “ανακούφιση” ή “δικαίωση” είναι αυτές που ταιριάζουν. Σίγουρα, όμως, είναι χαρά να βλέπουμε τα παιδιά να κάνουν μέσα στο γήπεδο αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, να εκφράζονται και να αποδίδουν όπως θέλουμε».

Πλέον η Μύκονος στρέφεται στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, έχοντας πανηγυρίσει τη νίκη απέναντι στον «Δικέφαλο του Βορρά» στον αγώνα του πρώτου γύρου. «Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο πρέπει να μπούμε και να παλέψουμε για 40 λεπτά. Αυτός είναι ο χαρακτήρας της ομάδας μας: να μπαίνει και να παλεύει με οποιονδήποτε αντίπαλο, είτε βρίσκεται στην κορυφή είτε στο τέλος της βαθμολογίας. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας».

Ο Δημήτρης Βαρβούνης σχολίασε αν η Μύκονος αισθάνεται ότι έχει απαλλαγεί από ένα μεγάλο βάρος μετά τη νίκη επί του Αμαρουσίου: «Νομίζω ότι για τα παιδιά η χαρά κράτησε από τη στιγμή που τελείωσε το παιχνίδι μέχρι να φύγουμε από την Αθήνα και να επιστρέψουμε στο νησί. Έχουμε έμπειρους παίκτες με πολλές εικόνες και πολλές επιτυχίες στην καριέρα τους, είτε προσωπικές είτε ομαδικές. Η ανακούφιση που ένιωσαν ήταν στιγμιαία, καθώς αμέσως μόλις φτάσαμε στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια μπήκαμε στο αεροπλάνο για Μύκονο, όλοι είχαν στο μυαλό τους το επόμενο παιχνίδι. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρωτάθλημα όσο καλύτερα μπορούμε και να θυμόμαστε ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα».