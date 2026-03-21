Η Μύκονος πήρε μεγάλο... διπλό μέσα στο Μαρούσι, επικρατώντας της ομάδας των Βορείων Προαστίων με 94-103 για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου αν και δεν ξεκίνησε καλά (29-21, 10), μπόρεσε να επιβάλλει την κυριαρχία του, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και να φτάσει μέχρι την 8η νίκη του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Πολυτιμότερος της αναμέτρησης ο Τάιρι Άπλμπι με 24 πόντους και 10 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Τζόρνταν Κινγκ με 19.

Μαρούσι - Μύκονος: Ο αγώνας

Καλύτερο ήταν το ξεκίνημα για το Μαρούσι, καθώς έχοντας πλουραλισμό την επίθεσή του, μπόρεσε να επιβάλλει την κυριαρχία του και να προηγηθεί ακόμα και με διψήφια διαφορά (29-19, 9’) προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Μύκονος είχε αντίδραση και μπόρεσε να ψαλιδίσει τη διαφορά, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Ρέι (13π.) και Άπλμπι (10π), πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με -6 (52-46, 20’) και τρέχοντας επιμέρους σερί στη 2η περίοδο (23-25).

Η άμυνα έκανε τη διαφορά στη Μύκονο

Μετά την ανάπαυλα οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα και με πέντε διαδοχικούς πόντους από τον Ρέι, μείωσαν (52-51, 21’). Στη συνέχεια αμφότεροι πήγαιναν «χέρι-χέρι» με τη νησιώτικη ομάδα να παίρνει «κεφάλι» (58-60, 25'), μέχρι οι γηπεδούχοι να ξανά ισοφαρίσουν στους 63 πόντους (63-63, 26').

Το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου είχε εκ νέου απάντηση και έπειτα από συνεχόμενα καλάθια του Άπλμπι (19π.) πήρε... αέρα 100 πόντων (65-75, 29') και είχαν το μομέντουμ με το μέρος τους, τρέχοντας επιμέρους στο 3ο δεκάλεπτο 16-31.

Στην έναρξη της 4ης περιόδου οι άμυνες κυριάρχησαν των επιθέσεων και ο ρυθμός έπεσε με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά φάουλ. Το Μαρούσι... πλήρωσε την αστοχία του και η Μύκονος το εκμεταλλεύτηκε και μετά από γκολ φάουλ του Κάναντι, πήρε εκ νέου διαφορά οκτώ πόντων (73-81, 33'), ενώ στη συνέχεια ο Αμερικανός γκαρντ ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων και έβαλε μπροστά την ομάδα του με 11 (75-86, 35').

Οδεύοντας προς το φινάλε οι γηπεδούχοι είχαν... σφυγμό και μετά από ένα τρίποντο του Πάπας και ένα λέι απ του Γουόκερ, μείωσαν στους τέσσερις (87-91, 38'). Τα τελευταία λεπτά ήταν ντέρμπι με τη Μύκονο να έχει +6 (89-95, 39'), όμως τον Γουόκερ να ευστοχεί σε τρεις βολές (92-95, 39'). Στη συνέχεια ο Αμερικανός παίκτης του Αμαρουσίου αστόχησε σε τρίποντο, οι φιλοξενούμενοι πήγαν εκ νέου στις βολές με τον Ρέι και πήραν προβάδισμα νίκης (92-98) και ένα λεπρό να απομένει. Ο Μουρ με δικό του καλάθι... κλείδωσε τη νίκη για την ομάδα του (92-100').

Τα δεκάλεπτα: 29-21, 52-46, 68-77, 94-103

MVP ΗΤΑΝ Ο…Τάιρι Άπλμπι με 24 πόντους (2/3 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 8/9 βολές), 2 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Ο Τζόρνταν Κινγκ με 19 πόντους και ο Τζόρνταν Γουόκερ με 19 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Το double-double του Άπλμπι με 24 πόντους και 10 ασίστ.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Η Μύκονος είχε κερδίσει με 77-75.