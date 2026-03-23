Κάναντι: «Η οικογένειά μου είναι το καύσιμό μου, η στήριξή της δεν γνωρίζει αποστάσεις»

Ο Ντέβιν Κάναντι ήταν κομβικός στη νίκη της Μυκόνου στο κλειστό του Αγίου Θωμά υπογραμμίζοντας ότι παίρνει ενέργεια από την στήριξη της οικογένειάς του.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Μυκόνου είχε 16 πόντους με 2/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 4/5 βολές και ήταν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του στη νίκη επί του Αμαρουσίου με 94-103.

Μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας, ο Κάναντι αναφέρθηκε στο παιχνίδι, το δύσκολο πρόγραμμα αλλά και για τον εαυτό του.

Πώς ήταν για σένα αυτό το διάστημα εκτός δράσης; Πώς ήταν να βλέπεις τη Μύκονο να δυσκολεύεται στο πρωτάθλημα χωρίς να μπορείς να βοηθήσεις, ειδικά σε μια περίοδο αρνητικών αποτελεσμάτων;

«Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο να μην μπορώ να βρίσκομαι στο παρκέ με τους συμπαίκτες μου αυτό το διάστημα. Κάθε ομάδα περνάει κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν μια δύσκολη φάση και δυστυχώς εμείς τη ζήσαμε τον τελευταίο μήνα. Το μόνο που είχα στο μυαλό μου από τη στιγμή που βγήκα από το χειρουργείο ήταν να γίνω καλά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ώστε να επιστρέψω στο γήπεδο και να βοηθήσω την ομάδα μου».

Είσαι ένας άνθρωπος που δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς και δίνει μεγάλη αξία στις ανθρώπινες σχέσεις. Τι σημαίνει για σένα η αγκαλιά των συμπαικτών σου; Και πώς ένιωσες για το σχόλιο του κόουτς Ζιάγκου σχετικά με την αυτοθυσία σου;

«Η ομάδα μας είναι μαζί πάνω από επτά μήνες πλέον. Περάσαμε έξι εβδομάδες προετοιμασίας εκτός έδρας, μοιραστήκαμε δωμάτια, ζήσαμε μαζί στο Καρπενήσι και βιώσαμε τον πιο ήρεμο ρυθμό του νησιού τον χειμώνα. Με λίγα λόγια, δεθήκαμε πολύ σε σύντομο χρονικό διάστημα. Από την ημέρα της επέμβασης, οι συμπαίκτες μου και το σταφ ήταν δίπλα μου σε κάθε βήμα, οπότε η αγκαλιά τους μετά τον αγώνα απλώς επιβεβαίωσε αυτή την αδελφική σχέση που ήδη ένιωθα. Εκτιμώ τα λόγια του κόουτς Ζιάγκου, αλλά πάνω απ’ όλα εκτιμώ τις πράξεις του, την εμπιστοσύνη που μου δείχνει και τον δεσμό που έχουμε χτίσει σε αυτή τη διαδρομή».

Ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι αυτών των εβδομάδων; Και ποιο ήταν το μεγαλύτερο μάθημα που πήρες από αυτή την εμπειρία;

«Το πιο δύσκολο κομμάτι δεν είχε να κάνει τόσο με τον ίδιο τον τραυματισμό, όσο με το γεγονός ότι ήξερα πως θα μπορούσα να είχα βοηθήσει την ομάδα να διεκδικήσει περισσότερες νίκες στα τέσσερα παιχνίδια της Stoiximan GBL που έχασα. Αυτό αποτέλεσε μεγάλο κίνητρο για μένα να επιστρέψω στον αγώνα με το Μαρούσι και να δώσω ό,τι είχα για να βοηθήσω την ομάδα να πάρει τη νίκη».

Ποιες ήταν οι σκέψεις και τα συναισθήματά σου τη στιγμή που επέστρεψες στο παιχνίδι;

«Δουλέψαμε ασταμάτητα τις τελευταίες τρεις εβδομάδες για να φέρουμε το σώμα μου σε κατάσταση αγώνα. Είχα απόλυτη εμπιστοσύνη στο ιατρικό και προπονητικό επιτελείο, καθώς και στη διαδικασία που ακολουθήσαμε. Αυτό με βοήθησε να μπω στο γήπεδο με αυτοπεποίθηση και ετοιμότητα να κάνω ό,τι χρειαστεί για να κερδίσουμε».

Πιστεύεις ότι η ομάδα αδίκησε τον εαυτό της το προηγούμενο διάστημα; Υπήρχε πίεση πριν έρθει αυτή η νίκη που εξασφάλισε την παραμονή;

«Ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο με ρεκόρ 6-6, κάτι που πιστεύω ότι ξεπέρασε τις προσδοκίες εκείνη τη χρονική στιγμή. Για διάφορους λόγους απομακρυνθήκαμε από τις αρχές και την ταυτότητα που μας έφεραν ως εκεί, οπότε δεν θεωρώ ότι η πίεση έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Ό,τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα το έχουμε κερδίσει και αυτό ξεκινά και τελειώνει με τη νοοτροπία μας ως ομάδα. Τώρα που ο στόχος της παραμονής επιτεύχθηκε, η πρόκληση είναι να μείνουμε πειθαρχημένοι και συνεπείς στις αρχές και την ταυτότητά μας».

Πόσο σημαντική ήταν η στήριξη της οικογένειάς σου σε αυτή την περίοδο; Ειδικά σε σχέση με τη φράση σου «δεν θα τα κατάφερνα χωρίς τα κορίτσια μου» που δημοσίευσες στο Instagram;

«Η οικογένειά μου είναι το καύσιμό μου. Μιλάω καθημερινά με τη μητέρα μου, τα αδέλφια μου. Ακόμα κι εδώ στο νησί, έχω αρχίσει να νιώθω την κοινότητα σαν μια προέκταση της οικογένειάς μου. Όμως πάνω απ’ όλα, η ενέργεια που βγάζω στο παρκέ, το πάθος με το οποίο παίζω και η χαρά που έχω στην καθημερινότητά μου είναι άμεση αντανάκλαση της αγάπης και της στήριξης που λαμβάνω καθημερινά από τη σύζυγο και την κόρη μου. Αυτή την περίοδο βρίσκονται πίσω στις ΗΠΑ, αλλά η στήριξή τους δεν γνωρίζει αποστάσεις».

Τώρα που αυτό το βάρος έφυγε και η ομάδα εξασφάλισε την παραμονή της στην κατηγορία, τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα;

«Η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Έχουμε ακόμα τέσσερα παιχνίδια μπροστά μας, τρία εκτός έδρας σε εξαιρετικές έδρες και ένα μπροστά στον κόσμο μας. Να περιμένετε μια ομάδα που σέβεται τον κόσμο που εκπροσωπεί, που σέβεται το ίδιο το άθλημα και που ξέρει ότι τίποτα δεν τελειώνει αν θέλουμε να δούμε τη Μύκονο να συνεχίζει δυνατά μέχρι τον Μάιο»!