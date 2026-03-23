Μπάρτλεϊ στο Gazzetta: «Παρακολούθησα πολλές φορές τον Τζαμπάρι Πάρκερ, απολαμβάνω την αγάπη του κόσμου της ΑΕΚ»

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ μίλησε στο Gazzetta και στάθηκε στον μεγάλο του στόχο, στην επιθετική ποιότητα της ΑΕΚ, ενώ αναφέρθηκε και στο πόσο τον έχει... αγκαλιάσει ο κόσμος της Ένωσης.

H AEK είναι ασταμάτητη τους τελευταίους μήνες και παρόλο που ζορίστηκε λίγο κόντρα στον αξιόμαχο και άκρως ανταγωνιστικό Ηρακλή, στο τέλος πήρε τη νίκη με 100-87 στη SUNEL Arena. Έτσι αγκάλιασε την τρίτη θέση στη regular season της Stoiximan GBL.

Άλλο ένα επιθετικό ρεσιτάλ από την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος πλέον έχει το δικό του εντυπωσιακό graffiti έξω από τα αποδυτήρια της Ένωσης στη SUNEL Arena.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ είναι ο κορυφαίος σκόρερ της Βασίλισσας και ηγέτης της ομάδας μαζί με τον Ραϊκουάν Γκρέι. Η σταθερότητα του είναι αξιομνημόνευτη και για άλλο ένα ματς ήταν καθοριστικός. Τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, 7/13 σουτ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 ριμπάουντ και 15 στην αξιολόγηση.

Μετά το τέλος του ματς μίλησε στο Gazzetta και έδειξε την... τρέλα του για το τρόπαιο του BCL. Αποθέωσε το επιθετικό ταλέντο των παικτών της ΑΕΚ, ενώ στάθηκε στην ποιότητα της Μπανταλόνα που θα κοντραριστεί με την Ένωση στα playoffs του BCL. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον κόσμο της Βασίλισσας, ο οποίος τον κάνει να αισθάνεται όμορφα, απολαμβάνοντας να αγωνίζεται μπροστά τους στη SUNEL Arena.

Για την απίθανη σταθερότητα του στον τομέα του σκοραρίσματος: «Παίζω επιθετικά, είμαι συγκεντρωμέμένος στο παιχνίδι μου, αλλά και στο πλάνο της ομάδας. Θέλω να επιλέγω σωστά σουτ, να μπορώ να βρίσκω πόντους από το ζωγραφιστό. Βρήκα τις ευκαιρίες μου και κόντρα στον Ηρακλή. Θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο επιθετικοί, αλλά αρκετά παιδιά έκαναν το step up. Παίξαμε κόντρα σε μια καλά δουλεμένη ομάδα και καταφέραμε να φτάσουμε σε άλλη μια νίκη.

Για την 100άρα κόντρα στον Ηρακλή και το γεγονός πως η ΑΕΚ εντυπωσιάζει στον επιθετικό τομέα στο τελευταίο διάστημα: «Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα εξαιρετικό επίπεδο στον επιθετικό τομέα. Σίγουρα θα έπρεπε να είμαστε καλύτεροι στην άμυνα μας, αφού δεχθήκαμε πάνω από 50 πόντους στο ημίχρονο. Είμαστε μια ομάδα με ποιότητα και ταλέντο, έχουμε τον Γκρέι, τον Νάναλι, τον Μπράουν, όλοι βοηθάνε την ομάδα».

Για το αν απολαμβάνει τη μάχη για το MVP της σεζόν στο BCL, όντας φαβορί μαζί με Γκρέι και Ρούμπιο: «Είναι η πρώτη μου σεζόν στο BCL. Είμαι συγκεντρωμένος στο πως θα πάρω το BCL. Προσπαθώ να κάνω ότι μπορώ για να βοηθήσω την ΑΕΚ. Να σκοράρω όσο περισσότερο μπορώ, να βοηθάω την ομάδα να φτάνει σε νίκες. Είμαι περήφανος, αλλά έχω δουλειά να κάνω ακόμα».

«Το μέγεθος της Μπανταλόνα και ο φοβερός Ρούμπιο»

Για το πόσο έλειψε ο Γκρέι από το ματς με τον Ηρακλή: «Είναι πολύ σημαντικός ο Γκρέι για την ΑΕΚ και ειδικά σε αυτό το σημείο της σεζόν που όλα τα ματς είναι κομβικά. Έχουμε μια ομάδα με σωστή νοοτροπία και προσπάθησε να καλύψει το κενό του. Ο Μπράουν ήταν εξαιρετικός κόντρα στον Ηρακλή, ο Μπράουν, ο Λεκαβίτσιους, όπως και ο Φίζελ. Ένα από τα κορυφαία του ματς με τη φανέλα της ΑΕΚ. Μας βοήθησαν πολλοί όλοι αυτοί οι παίκτες».

Για τα ματς με την Μπανταλόνα στα playoffs του BCL: «Όταν φτάνεις στα προημιτελικά όλες οι ομάδες είναι πολύ καλές. Δεν παίρνουμε τίποτα ως δεδομένο. Παίζουμε κόντρα στην ομάδα που θα φιλοξενήσει το Final Four. Έχουμε καλές πιθανότητες, η ομάδα μας είναι πολύ καλή. Αλλά πρέπει να προσέξουμε στο μέγεθος που έχουν σαν ομάδα, ειδικά στον αμυντικό τομέα. Έχουν καλούς ψηλούς όπως και εμείς φυσικά. Στο ρόστερ τους υπάρχει ο φοβερός Ρούμπιο, τον Τζαμπάρι Πάρκερ τον οποίο έχω παρακολουθήσει πολλές φορές. Καλή ομάδα η Μπανταλόνα, αλλά και η ΑΕΚ είναι καλή ομάδα».

Για το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο της ΑΕΚ ενόψει των μεγάλων ματς που έρχονται: «Απολαμβάνω την αγάπη του κόσμου της ΑΕΚ, τον τρόπο που μου φέρονται. Είναι ένα ξεχωριστό μέρος αυτό το γήπεδο για μένα. Το απολαμβάνω να παίζω μπροστά στον κόσμο της ΑΕΚ. Εύχομαι να συνεχίσουν να μας στηρίζουν και να έρχονται στο γήπεδο. Τους χρειαζόμαστε όλους και στα ματς με τη Μπανταλόνα και κόντρα στο Περιστέρι. Είναι όλα σημαντικά ματς. Είμαστε συγκεντρωμένοι και θέλουμε τη στήριξη τους. Είχα δει την περασμένη σεζόν την ατμόσφαιρα στα ματς με Ναντέρ και στο Final Four και ήταν... τρελό. Τους περιμένουμε και φέτος στο γήπεδο για να είμαστε όλοι μαζί.