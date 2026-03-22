Παπαθεοδώρου: «Δεν μπορείς να υποτιμάς τη νοημοσύνη μας»
Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου παρουσίασε φάσεις από για τις οποίες το Μαρούσι έχει παράπονα από τους διαιτητές στο παιχνίδι απέναντι στη Μύκονο.
Μετά το τέλος του αγώνα ο Ηλίας Παπαθεοδώρου είχε προαναγγείλει ότι η αλήθεια θα λάμψει, με το εν λόγω ποστ να είναι εύλογο να υποθέσει κανείς πως είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
Τα βίντεο τα συνόδευσε με μια λεζάντα, στην οποία έγραψε στα αγγλικά πως «ίσως μπορείς να παίξεις με τις δουλειές μας, μπορείς να αποφασίζεις τα παιχνίδια μας, αλλά δεν μπορείς να υποτιμάς την λογική μας».
Η ανάρτηση του Ηλία Παπαθεοδώρου:
Maybe you can play with our jobs,maybe you can decide our games,but you cannot underestimate our intelligence!!!— ilias papatheodorou (@iliaspap75) March 22, 2026
Justice…. pic.twitter.com/noYHwcakAI
