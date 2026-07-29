Μαρούσι: Παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Λούντζη
Οι μεταγραφικές εξελίξεις στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζονται, με το Μαρούσι να εξετάζει την περίπτωση του Μιχάλη Λούντζη.
Η ομάδα των Βορείων Προαστίων, βρίσκεται στην αγορά, προκειμένου να ενισχύσει περισσότερο το ρόστερ της στις θέσεις των γκαρτν και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο σύλλογος παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Λούντζη.
Ο 28χρονος διεθνής προέρχεται από μία σεζόν όπου ήταν τραυματίας, έχοντας υποστεί ρήξη χιαστού.
Οι δύο πλευρές βρίσκονται ακόμα σε συζητήσεις, δίχως να έχει ολοκληρωθεί ακόμα κάποιο deal, ωστόσο αναμένονται άμεσες εξελίξεις στην υπόθεσή του.
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