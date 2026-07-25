Ο Μαξίμ Σαλάς θα είναι στη διάθεση του Ηλία Παπαθεοδώρου και τη νέα χρονιά στο Μαρούσι, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο.

Την ώρα που προχωράει κανονικά τον σχεδιασμό της νέας σεζόν το Μαρούσι, στη διάθεση του Ηλία Παπαθεοδώρου για άλλο έναν χρόνο θα βρίσκεται και ο Μαξίμ Σαλάς (30χρ., 2.08)!

Ο Λευκορώσος πάουερ φόργουορντ/σέντερ δεσμεύεται με συμβόλαιο και τη νέα αγωνιστική περίοδο και μάλιστα υψηλό και δεν τίθεται κανένα θέμα αποδέσμευσης του. Άλλωστε, έκανε μια καλή σεζόν συνολικά και ήταν από τις ποιοτικότερες λύσεις που είχε στη διάθεση του ο Έλληνας τεχνικός.

Ο Μαξίμ Σαλάς αγωνίστηκε σε 23 ματς της Stoiximan GBL έχοντας 12.48 πόντους μέσο όρο, 5.8 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ, 0.95 κλεψίματα σε 26:49 λεπτά συμμετοχής.

Το Μαρούσι προχωράει στο θέμα της ενίσχυσης και μετά την απόκτηση του Λεωνίδα Κασελάκη, την παραμονή του Τζόρνταν Γουόκερ και την ενίσχυση με τον Ρόλαν Μαρτς διατηρεί στο έμψυχο δυναμικό του τον Μαξίμ Σαλάς και αναζητά τα επόμενα κομμάτια του παζλ, ώστε να ολοκληρωθεί το ρόστερ της νέας σεζόν.



