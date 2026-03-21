Παπαθεοδώρου: «Σύντομα η αλήθεια θα λάμψει και ο καθένας θα πάρει αυτό που του αναλογεί»

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου ξέσπασε μετά την ήττα από τη Μύκονο.

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου, μετά την ήττα του Αμαρουσίου από τη Μύκονο, τόνισε πως το Μαρούσι «παλεύει με ένα θηρίο», ενώ ξεκαθάρισε πως η ομάδα των βορείων προαστίων είναι έτοιμη να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που θα προφυλάξουν τα συμφέροντά της.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ηλίας Παπαθεοδώρου στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στη Μύκονο. Δεν έχω διάθεση να μιλήσω για μπάσκετ, από τη στιγμή που από την αρχή της χρονιάς είμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση, η οποία συνεχίζεται σε κάθε παιχνίδι. Θέλω να συγχαρώ τους παίκτες για το ήθος και την προσπάθειά τους όλο αυτό το διάστημα. Έχουμε να παλέψουμε, όπως είπα, με ένα θηρίο το οποίοο έχειο βάλει συγκεκριμένο στόχο. Αυτό που θα πω δεν έχει να κάνει με την Μύκονο, απλά είναι ο αντίπαλός μας. Η Μύκονος έχει μέσο όρο στο πρωτάθλημα 20 βολές και σήμερα εκτέλεσε 44 εκτός έδρας. Στα τελευταία δύο παιχνίδια της εκτός έδρας είχε εκτελέσει 9 και 12. Ο ΝτεΣόουζα έπαιξε 10 λεπτά με 4 φάουλ. Ο Γουίλιαμς έπαιξε 11 λεπτά με 4 φάουλ. Κάθε φορά που υπήρχε ένα καλό μομέντουμ για την ομάδα μας με διαφορές 8-9-10 πόντους, κάποιοι άνθρωποι αποφάσιζαν διαφορετικά και άλλαζαν τη φιλοσοφία του παιχνιδιού. Και άλλαζαν τον ρυθμό του παιχνιδιού. Παρόλα αυτά, επειδή σύντομα η αλήθεια θα λάμψει και ο καθένας θα πάρει αυτό που του αναλογεί, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που θα προφυλάξουν τα συμφέροντα της ομάδας.

Στο Final 8 η ομάδα έπαιξε χωρίς άγχος και πίεση και δεν υπήρχε και ο στόχος από αυτούς που μας βάζουν τα εμπόδια. Η ομάδα έπαιξε σε ένα διαφορετικό επίπεδο και καλύτερο μπάσκετ. Η ομάδα αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση από την αρχή της χρονιάς. Την έχουν πειράξει, την έχουν κάνει άρρωστη σε πολλά επίπεδα. Μετά από όλες αυτές τις αναποδιές, βλέπετε πως ακόμη και σήμερα έχουμε σκοράρει 52 πόντους στο ημίχρονο, αλλά η διαφορά είναι μόνο στους 6 πόντους, διότι ο αντίπαλος έχει σουτάρει 24 βολές. Δεν είμαστε ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός. Ούτε αυτοί τα καταφέρνουν με τέτοιο βαθμό δυσκολίας. Που υπάρχει για εμάς. Θα μπορούσα πολύ εύκολα να βρω δικαιολογίες για τους παίκτες, για τα λάθη που κάνουμε, για τους προπονητές, που κάνουμε κι εμείς λάθη, αλλά υπάρχει μια κατάσταση που διαιωνίζεται από το ξεκίνημα του πρώτου γύρου και έχει φέρει την ομάδα μέχρι εδώ. Και αυτό θα αποδειχθεί. Για να βγω να το δηλώνω δημόσια, σημαίνει πως αυτό θα αποδειχθεί. Στην πράξη.

Αν παίζουμε 5 εναντίον 5 είμαι αισιόδοξος. Συνήθως δεν παίζουμε όμως.

Εξήγησα τι πιστεύω. Αυτά όλα είναι κομμάτια του παιχνιδιού. Το ότι υπάρχουν στιγμές που δεν παίζουμε καλά, το ότι θπάρχει πίεση για να σωθούμε, το ότι υπάρχει κακή λειτουργία αμυντική, όλα αυτά είναι δεδομένα. Δεν κλείνουμε τα μάτια μας. Αλλά η ομάδα κερδίζει σε μεγάλα διαστήματα του παιχνιδιού. Έχει τον ρυθμό, είναι μπροστά, επιθετικό φάουλ. Σου παίρνουν τη μπάλα. Κάνεις δύο λάθη, ισοπαλία το ματς. Έρχεται και η πίεση τότε, έρχεται το μη καθαρό μυαλό, παίρνει αυτοπεπήθηση ο αντίπαλος. Πολλά, πολλά… ».

