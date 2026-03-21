Λυκογιάννης: «Λένε οι προπονητές, "το επόμενο παιχνίδι", δεν το λένε για τυχαίο λόγο»

Στους στόχους του Κολοσσού αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Άρης Λυκογιάννης, μετά τη νίκη επί του Προμηθέα στην Πάτρα.

Ο Κολοσσός επικράτησε μέσα στην Πάτρα επί του Προμηθέα με 76-98, με τον Άρη Λυκογιάννη να δίνει συγχαρητήρια στους παίκτες του μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Επίσης ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε και για τους στόχους της ομάδας, μετά από τις τρεις σερί νίκες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Άρης Λυκογιάννης:

«Kαταρχάς να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την εμφάνιση, γιατί είναι μια εμφατική εμφάνιση. Εκτός από αυτό, είναι μια νίκη η οποία ήρθε σε 40', όπου ελέγχεις τον ρυθμό, ελέγχεις τα πάντα, βρίσκεις λύσεις σε οποιαδήποτε διαφορετική άμυνα προσπαθεί ο αντίπαλος. Καταλαβαίνεις ότι ελέγχεις απόλυτα τον ρυθμό. Και είναι η δουλειά των παιδιών, η αυτοπεποίθηση που έχουν αυτή τη στιγμή, το γεγονός ότι προσπαθούμε να βρούμε καινούρια και διαφορετικά κίνητρα, γιατί αυτό είναι το νούμερο ένα στον αθλητισμό».

Καταλαβαίνουμε ότι εδώ και αρκετό καιρό δεν είμαστε ομάδα που κινδυνεύει, γιατί ο τρόπος με τον οποίο αγωνιζόμαστε και παίζουμε μας δίνει αυτή την αυτοπεποίθηση. Από εκεί και πέρα, είναι μια διαχείριση συναισθημάτων. Όλα καλά και πάμε για το επόμενο παιχνίδι. Δεν έχει γίνει κάτι τρομερό. Πρέπει να προετοιμαστούμε, γιατί παίζουμε με μεγάλη ομάδα, όπως ο Άρης. Κοίταξε, αυτό το τετριμμένο που λένε όλοι οι προπονητές, "το επόμενο παιχνίδι", δεν το λένε για κανέναν τυχαίο λόγο — ισχύει. Αγωνιστική με αγωνιστική βλέπεις ότι αλλάζουν πράγματα. Φτάνουμε στο τέλος μιας μεγάλης σεζόν.

Για το αν οι τρεις σερί νίκες αλλάζουν τους στόχους του Κολοσσού: «Οι ομάδες αλλάζουν, κάποιοι που παίζουν πολύ καλά στο ξεκίνημα κάνουν... κοιλιά, οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να το θέτεις έτσι, να κοιτάζεις πάρα πολύ μπροστά. Ο επόμενος στόχος είναι το επόμενο παιχνίδι, να εμφανιστούμε όπως πρέπει στο γήπεδό μας και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι».