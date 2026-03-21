Μπούτσκος: «Τα παιδιά ένιωθαν αδικημένοι, εμπιστεύομαι τους διαιτητές»

Το Περιστέρι επικράτησε του ΠΑΟΚ με 75-70 και ο Παντελής Μπούτσκος στη συνέντευξη τύπου μίλησε για τις διαιτητικές αποφάσεις στο τέλος του αγώνα.

Επίσης ο Έλληνας τεχνικός του «δικέφαλου του βορρά» έδωσε συγχαρητήρια τόσο στους παίκτες του, όσο και στην ομάδα του για την προσπάθεια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παντελής Μπούτσκος

«Αρχικά, οφείλω να δώσω συγχαρητήρια στο Περιστέρι, γιατί είναι ένας πολύ άξιος αντίπαλος. Ωστόσο, οφείλω να συγχαρώ και τους δικούς μας παίκτες, γιατί πραγματικά έγινε μια πολύ γενναία προσπάθεια από την πλευρά μας.

Λαβωθήκαμε πάρα πολύ από τραυματισμούς. Έτσι κι αλλιώς, οι απουσίες που είχαμε ήταν δεδομένες, όμως μαζεύτηκαν πάρα πολλές και έπρεπε να διαχειριστούμε πολλές καταστάσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κανένα παράπονο από τα παιδιά, πολέμησαν και έδωσαν ό,τι είχαν. Είχαμε πάρα πολλά ελεύθερα σουτ, στα οποία δυστυχώς δεν ευστοχήσαμε.

Γνωρίζαμε πόσο απαιτητικό είναι το παιχνίδι σε ενέργεια, κάτι που φάνηκε και στα ριμπάουντ, όπου η διαφορά υπέρ του Περιστερίου ήταν συντριπτική. Επιπλέον, στο παιχνίδι "φορτώθηκε" από πολύ νωρίς ο Μουρ με φάουλ, ενώ υπήρξε και ο τραυματισμός του Μέλβιν, οπότε το μειονέκτημά μας ήταν δεδομένο.

Νιώθω ότι οι παίκτες του Περιστερίου ήταν στα όρια του φάουλ. Υπήρξαν πολλές φάσεις, ειδικά όταν κρινόταν το παιχνίδι, όπου είχαμε διαιτητές επιπέδου Euroleague, πολύ ικανούς, αλλά νιώθουμε ότι πρέπει να δούμε κάποιες στιγμές στο βίντεο, γιατί το παιχνίδι ήταν "πάνω στη γραμμή".

Αυτό όμως δεν αλλάζει κάτι. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Έχουμε ένα καταιγιστικό πρόγραμμα και πρέπει οπωσδήποτε να διαχειριστούμε πολλούς τραυματισμούς και απουσίες. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς τώρα που έρχονται τα παιχνίδια στην έδρα μας, ο κόσμος να μας δώσει την ώθηση και την ενέργεια που χρειάζεται η ομάδα μας. Πρέπει να μπορούμε να πολεμάμε κάθε τρεις μέρες σε πολύ σημαντικούς αγώνες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε μπροστά, να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι».

Σε ερώτηση για την φάση στο τέλος του αγώνα με τον Μουρ και τον Ντίμσα, όπου οι διαιτητές άλλαξαν την κατοχή, σχολίασε: «Με γυμνό μάτι μου φάνηκε ότι έγινε φάουλ στον Μουρ, αλλά εντάξει, εμπιστεύομαι τους διαιτητές, οφείλω να το κάνω αυτό. Είναι όμως και η αίσθηση που παίρνω από τα παιδιά, ότι ένιωθαν αδικημένοι στην προσπάθειά τους σε σχέση με τις επαφές που υπήρχαν εκατέρωθεν και τα κριτήρια για τις δύο ομάδες».