Παναθηναϊκός: «Συγκλονιστική ανταπόκριση στη δράση εθελοντικής αιμοδοσίας»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR διοργάνωσε εθελοντική αιμοδοσία στο «Telekom Center Athens», πριν την αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ.

Πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης μεταξύ του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL, η «πράσινη» ΚΑΕ διοργάνωσε εθελοντική αιμοδοσία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Σε μια ημέρα όπου η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη βρέθηκαν στο επίκεντρο, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε με συγκλονιστική ανταπόκριση τη δράση εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργάνωσε την Κυριακή 15 Μαρτίου, πριν από τον εντός έδρας αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ BC.

Από νωρίς το πρωί, το Sports Hall του Telekom Center Athens μεταμορφώθηκε σε έναν χώρο προσφοράς και ζωής. Οι φίλαθλοι της ομάδας απέδειξαν έμπρακτα ότι ο Παναθηναϊκός δεν αποτελεί μόνο μια κορυφαία αθλητική δύναμη, αλλά και μια τεράστια κοινότητα ανθρώπων που στέκεται με συνέπεια δίπλα στην κοινωνία. Η συμμετοχή υπήρξε πρωτοφανής, καθώς περισσότερες από 280 συμμετοχές συγκεντρώθηκαν σε λιγότερες από τέσσερις ημέρες από την ανακοίνωση της δράσης.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής και με την πολύτιμη υποστήριξη του Τμήματος Αιμοδοσίας του ΓΝΑ «Αλεξάνδρα». Η παρουσία εξαμελούς ιατρονοσηλευτικής μονάδας, καθώς και εκπροσώπου της 1ης ΥΠΕ Αττικής, διασφάλισε την άρτια διεξαγωγή της διαδικασίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση των εθνικών αποθεμάτων αίματος.

Η διοίκηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει από καρδιάς κάθε έναν εθελοντή ξεχωριστά, καθώς και την 1η ΥΠΕ Αττικής, το Τμήμα Αιμοδοσίας του ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για την άψογη συνεργασία.

Ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης, όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν από μία διπλή πρόσκληση για την αναμέτρηση της Stoiximan GBL με την AEK BC, παρακολουθώντας την ομάδα μας μετά από τη δική τους σπουδαία «νίκη» εκτός παρκέ.

Με τη δράση αυτή, η «πράσινη» οικογένεια επιβεβαίωσε ότι πριν ακόμη ακουστεί η κόρνα της λήξης σε οποιονδήποτε αγώνα, ο σημαντικότερος αγώνας - αυτός για την ελπίδα και τη ζωή - μπορεί να έχει ήδη κερδηθεί.

Σας ευχαριστούμε που κάνατε αυτή την Κυριακή στο σπίτι μας πραγματικά ξεχωριστή».