Με τη συμμετοχή της Ελισάβετ Τέρπου άρχισε σήμερα (01/06) το World Table Tennis Contender των Σκοπίων και άνοιξε και η καλοκαιρινή περίοδος στα διεθνή τουρνουά.

Η έμπειρη πρωταθλήτρια αγωνίζεται στο 12ο γκρουπ του απλού γυναικών και το να κάνει αξιόλογες εμφανίσεις σε ματς με πολύ καλού επιπέδου αθλήτριες είναι ο βασικός της στόχος. Στην πρεμιέρα της τη Δευτέρα το πέτυχε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα άσχετα αν έχασε στα τρία σετ από δυνατή εκπρόσωπο της αμερικανικής ηπείρου.

Στο αγώνισμα υπάρχουν 15 γκρουπ. Στο 12ο η Τέρπου (νούμερο 466 στη νέα παγκόσμια κατάταξη, που ανακοινώθηκε σήμερα) αντιμετώπισε για την 1η αγωνιστική τη Μπριάνα Μπούργκος από το Πουέρτο Ρίκο (No129).

Το 1ο σετ πήγε στο 5-5 και η αθλήτρια από τη χώρα της κεντρικής Αμερικής έκανε ένα μικρό σερί για ν’ αποκτήσει το πάνω χέρι. Στο πρώτο κομμάτι του 2ου σετ η αθλήτρια του Ολυμπιακού δεν αξιοποίησε το σερβίς της, η Μπούργκος δημιούργησε γρήγορα μία διαφορά και τη διαχειρίστηκε.

Η Τέρπου επανέκαμψε και άξιζε να πάρει το 3ο σετ. Έφτασε στο 10-8 με σερβίς δικά της, αργότερα είχε και 3ο σετ μπολ, όμως έχασε στην παράταση για να διαμορφωθεί το τελικό 3-0 σετ (7-11, 5-11, 13-15).

Η Μπούργκος μπήκε το 2026 στις θέσεις 5-8 του ITTF-Americas Central American & Caribbean Championships, όπως και του ITTF-Americas Cup, ενώ αναδείχτηκε δύο φορές, πέρσι και φέτος, νικήτρια του απλού στο Caribbean Regional Championships.

Το event από τη δεύτερη βαθμίδα της WTT προχωρά αύριο στο Sports Center Jane Sandanski με τις υπόλοιπες αγωνιστικές των προκριματικών γκρουπ. Η Τέρπου αντιμετωπίζει τη Γαλλίδα επικεφαλής Καμίλ Λουτζ. Στο τραπέζι 3 στις 13:45 ώρα Ελλάδας και με απευθείας μετάδοση από το κανάλι της WTT στο youtube. Επίσης την Τρίτη γίνεται και ο αγώνας της Λουτζ με την Μπούργκος.