Φοβερό παιχνίδι εκτυλίχθηκε στο Λος Άντζελες, με τους Λέικερς να επικρατούν των Νάγκετς με 127-125, έπειτα από παράταση, με τον Λούκα Ντόντσιτς να πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι για την ομάδα του.

Αν και οι γηπεδούχοι μπόρεσαν να προηγηθούν στο φινάλε του πρώτου μέρος (61-50, 24'), οι φιλοξενούμενοι κάλυψαν τη διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο, κάνοντας επιμέρους σερί (23-37) και μέχρι το φινάλε πήγαιναν «χέρι-χέρι» στο σκορ.

Στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας, ο Ριβς ευστόχησε σε μία βολή, στη συνέχεια έχασε επίτηδες τη δεύτερη, πήρε το ριμπάουντ και ευστόχησε σε φλότερ, πηγαίνοντας την αναμέτρηση στην παράταση. Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο φινάλε, καθώς με σουτ από τα πέντε μέτρα έδωσε τη νίκη στην ομάδα του. Ο Σλοβένος ήταν ο πολυτιμότερος, πετυχαίνοντας triple-double με 30 πόντους, 11 ριμπάουντ και 13 ασίστ, ενώ για τους Νάγκετς ξεχώρισε ο «τριπλός» Γιόκιτς με 24 πόντους, 16 ριμπάουντ και 14 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 34-26, 61-50, 87-87, 118-118 κ.δ, 127-125

Σπερς - Χόρνετς: 115-102

Επιστροφή στις νίκες για τους Σπερες που επικράτησαν των Χόρνετς με 115-102. Σχεδόν σε όλη την αναμέτρηση οι γηπεδούχοι επέβαλλαν την κυριαρχία τους, με εξαίρεση την τρίτη περίοδο που έχασαν με επιμέρους σερί (32-37).

Στο φιναλε όμως έλεγξαν τον ρυθμό και μπόρεσαν να φτάσουν εύκολα προς τη νίκη. Πολυτιμότερος ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα με 32 πόντους, 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ για τους Χόρνετς ξεχώρισε ο Μπριτζες με 22 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-24, 59-46, 91-83, 115-102

Σέλτικς - Γουίζαρντς: 111-100

Επιστροφή στις νίκες για τους Σέλτικς οι οποίοι επικράτησαν των Γουίζαρντς με 111-100 και έφτασαν τις 44 νίκες στο πρωτάθλημα, σκαρφαλώνοντας στη δεύτερη θέση της Ανατολής.

Παρουσιάζοντας ένα πολύ καλό πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους φιλοξενούμενους στο δεύτερο και μπόρεσαν να φτάσουν εύκολα προς το θετικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Κιέτα με 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Βούκσεβιτς με 22 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-27, 64-41, 93-72, 111-100

Χιτ - Μάτζικ: 117-121

Μεγάλο «διπλό» πανηγύρισαν οι Μάτζικ στην έδρα των Χιτ με 117-121. Οι φιλοξενούμενοι ήταν κυρίαρχοι στο πρώτο ημίχρονο, σκοράροντας 71 πόντους, την ώρα που είχαν δεχτεί 55 και μπόρεσαν να βάλουν τις... βάσεις, έτσι ώστε να φτάσουν στο θετικό αποτέλεσμα. Παρότι η ομάδα του Μαϊάμι στο φινάλε κατάφερε να βελτιώσει την εικόνα της και να μειώσει δεν ολοκλήρωσε την ανατροπή.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Πάολο Μπαντσέρο με 27 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Χάκεζ με 22 πόντους, 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-41, 71-55, 99-82, 117-121

Κλίπερς - Κινγκς: 109-118

Οι Κινγκς επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας των Κλίπερς με 109-118.

Η καλή παρουσία των φιλοξενούμενων κυρίως στο πρώτο και στο δεύτερο δεκάλεπτο όπου σκόραραν 33 και 35 πόντους, ήταν το στοιχείο που τους έδωσε το προβάδισμα και μπόρεσαν να ελέγξουν τον ρυθμό, για να φτάσουν ως τη νίκη.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ντερόζαν ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ για τους ηττημένους, ξεχώρισε ο Λέοναρντ με 31 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-33, 53-65, 74-89, 109118