Ο Νίκος Καρφής γράφει για την διαβασμένη ΑΕΚ που δείχνει έτοιμη για τα μεγάλα ματς που έρχονται, στέκεται στην επίδραση Σάκοτα και έχει υστερόγραφο για τον Μιχάλη Κακιούζη.

Η αλήθεια είναι πως ήταν... παγίδα το ματς με τον Προμηθέα λόγω των πολλών ημερών χωρίς επίσημο ματς. Αλλά η ΑΕΚ έδειξε πανέτοιμη και... καθάρισε τον Προμηθέα εύκολα, στέλνοντας μήνυμα για τα σπουδαία ματς που ακολουθούν.

Η Ένωση μπήκε διαβασμένη και 100% προσηλωμένη στο ματς, πιστή στο πλάνο του Ντράγκαν Σάκοτα και για άλλη μια φορά έδειξε πως είναι με διαφορά η τρίτη καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα πίσω από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Έβγαλε ωραίες συνεργασίες και χάρισε ένα όμορφο μεσημέρι Σαββάτου στον κόσμο που βρέθηκε στη SUNEL Arena για δει την ομάδα από κοντά και στην συνέχεια να περάσει και από Allwyn Arena για την ποδοσφαιρική ΑΕΚ.

Πανέτοιμη για τα σημαντικά ματς που ακολουθούν

Μου άρεσε η εικόνα της ΑΕΚ κόντρα στον Προμηθέα. Σοβαρή, διαβασμένη, διάλεξε με ηρεμία σχεδόν όλες τις επιθέσεις της. Δεν έκανε τρέλες. Ήταν πιστή στο πλάνο του προπονητή της.

Ο Σάκοτα κάνει εξαιρετική δουλειά και πλέον τέτοιου είδους ματς σαν αυτό με τον Προμηθέα τα καθαρίζει πολύ εύκολα. Η Ένωση έχτισε μια διαφορά στο όριο των 20 πόντων και έκανε ότι ήθελε στο ματς.

Χάιδευε το γκάζι όπου χρειαζόταν για να κλείσει εντυπωσιακά και το ματς, έχοντας και το μυαλό στο κρίσιμο ματς με την Τόφας την Τετάρτη. Η Βασίλισσα έδειξε πανέτοιμη για το ματς αυτό στο οποίο θέλει να κάνει άλλο ένα βήμα για την πρωτιά στον όμιλο του BCL. Πολύ χαρμόσυνο μαντάτο η επιστροφή δύο κομβικών παικτών σε άμυνα και επίθεση όπως ο Φλιώνης και ο Κατσίβελης.

Η ηρεμία στις επιλογές και η αποθέωση στον Σάλε

Ο Ντράγκαν Σάκοτα είναι ένας άνθρωπος που το όνομα του είναι συνώνυμο με την ΑΕΚ. Την ξέρει καλύτερα από τον καθένα, την πονάει την ομάδα. Είναι πολύ όμορφο να αποθεώνεται σε κάθε ευκαιρία από τον κόσμο της Ένωσης. Είναι υπέροχες και οι αντιδράσεις του που αμέσως γυρνά και ευχαριστεί τους φιλάθλους της ομάδας.

Την τελευταία διετία γίνονται συνέχεια αυτή η εκδήλωση αγάπης του κόσμου προς τον Σάλε. Και είναι το ελάχιστο για όλα αυτά που πρόσφερε και συνεχίζει να προσφέρει ο Σάκοτα στην ΑΕΚ. Ο κόσμος το αναγνωρίζει και τον κάνει να νιώθει όμορφα.

Αυτή η αγάπη του για την Ένωση και η χαρά που παίρνει από κάτι τέτοιες στιγμές τον βοηθούν να συνεχίσει και να... μπολιάζει με τα στοιχεία που πρέπει τους παίκτες που προπονεί.

Η ΑΕΚ για άλλη μια φορά φέτος έβγαζε μια ηρεμία στις επιλογές που έπαιρνε στην επίθεση. Λίγα σουτ τριών πόντων στο ξεκίνημα και όταν τα επέλεγε, πάντα ήταν με καλές προϋποθέσεις.

Δεν εκβιάζει τα σουτ και ψάχνει πάντα την καλύτερη δυνατή επιλογή. Τελείωσε το ματς με 23 ασίστ, 12/24 τρίποντα και 23/40 δίποντα. Έχει μάθει να διαβάζει τι της δίνει η αντίπαλη άμυνα και να πορεύεται ανάλογα.

Βγάζει ηρεμία, έχει υπομονή στις κατοχές της και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια. Η Ένωση πήρε... σβηστά ένα ματς στο οποίο Μπάρτλεϊ και Νάναλι είχαν μαζί 4/15. Oι δύο κορυφαίοι περιφερειακοί της έμειναν στα... ρηχά, αλλά δεν φάνηκε καθόλου. Και αυτό δείχνει το βάθος και την ποιότητα της Ένωσης. Πρώτη φορά φέτος που έπαιξε με full roster. Ο Σάλε τους είχε όλους στη διάθεση του

Ματς-πρόκληση με Τόφας

Το πρώτο σημαντικό τεστ που έρχεται είναι κόντρα στην Τόφας. Μπορεί οι Τούρκοι να έρχονται αδιάφοροι και αποκλεισμένοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είναι κακή ομάδα. Αντίθετα είναι ένα σύνολο που έβγαλε το λάδι στην Ένωση στην Τουρκία και λύγισε στην παράταση.

Χρειάζεται προσοχή. Είναι κομβικής σημασίας ματς και θα πρέπει η ΑΕΚ να το πάρει για να είναι σε θέση ισχύος για το ματς της τελευταίας αγωνιστικής με την Άλμπα. Να θυμίσουμε πως η Βασίλισσα είχε νικήσει με 8 πόντους στο πρώτο ματς.

Άλλο να πας για διπλό μόνο στην Γερμανία για να είσαι πρώτος και άλλο να σου κάνει και μια ήττα αν δεν καλύψουν τη διαφορά οι Γερμανοί.

Ο κόσμος της ΑΕΚ πρέπει να είναι εκεί, δίπλα στους παίκτες. Και σε αυτό το ματς και στη συνέχεια. Το έχει ανάγκη η ομάδα του Σάκοτα και τώρα ειδικά που έρχονται τα σπουδαία.

Η ΑΕΚ έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά μέχρι στιγμής και μπορεί να βρεθεί για άλλη μια σεζόν σε Final Four. Οι φίλαθλοι της Βασίλισσας από εδώ και πέρα πρέπει να μετατρέψουν τη SUNEL Arena σε... κολαστήριο για τον κάθε αντίπαλο.

ΥΓ: Highlight του ματς με τον Προμηθέα η στιγμή του Μπράουν με το κοριτσάκι. Υπέροχο!

ΥΓ 1: Ο Μιχάλης Κακιούζης βρέθηκε στη SUNEL Arena και αποθεώθηκε από τον κόσμο. Πρωταθλητής το 2002 με επική ανατροπή. Κυπελλούχος Σαπόρτα το 2000. Τροπαιούχος σαν αρχηγός του Eurobasket του 2005. Εμβληματικός παίκτης για τη Βασίλισσα και το ελληνικό μπάσκετ. Ποντάρω πως κάποια στιγμή στο μέλλον, θα γίνει head coach της ΑΕΚ. Το αφήνω εδώ και προχωράμε.