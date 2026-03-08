AEK: Οι παίκτες της Βασίλισσας πήραν... γεύση από Allwyn Arena κόντρα στην ΑΕΛ
Πρώτα έκαναν εντυπωσιακά τη δουλειά τους κόντρα τον Προμηθέα, αφού επικράτησαν με 102-85. Και στη συνέχεια οι παίκτες της μπασκετικής ΑΕΚ είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά την ποδοσφαιρική στην Allwyn Arena κόντρα στην ΑΕΛ.
Γκρεγκ Μπράουν, Τζέιμς Νάναλι, ΚιΣόν Φίζελ και Φρανκ Μπάρτλεϊ μαζί με τον φυσιοθεραπευτή της ομάδας, Γιάννη Χότζαλη απόλαυσαν την νίκη της ομάδας του Νίκολιτς με 1-0 κόντρα στην ΑΕΛ χάρη στο γκολ του Μουκουντί από νωρίς.
Με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ πάτησε ξανά κορυφή στη μάχη που δίνει για να πάρει τον τίτλο στη Superleague. Όλοι οι παίκτες της Βασίλισσας απόλαυσαν την ατμόσφαιρα και το έδειξαν με τα stories τους. Mάλιστα ο Νάναλι φόρεσε και φανέλα της ποδοσφαιρικής ομάδας μπαίνοντας στο... κλίμα και έγραψε «μόνο ΑΕΚ» στο story του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.