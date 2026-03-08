Μπράουν, Φίζελ, Μπάρτλεϊ και Νάναλι είδαν από κοντά το ματς της ΑΕΚ με την ΑΕΛ στη SUNEL Arena.

Πρώτα έκαναν εντυπωσιακά τη δουλειά τους κόντρα τον Προμηθέα, αφού επικράτησαν με 102-85. Και στη συνέχεια οι παίκτες της μπασκετικής ΑΕΚ είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά την ποδοσφαιρική στην Allwyn Arena κόντρα στην ΑΕΛ.

Γκρεγκ Μπράουν, Τζέιμς Νάναλι, ΚιΣόν Φίζελ και Φρανκ Μπάρτλεϊ μαζί με τον φυσιοθεραπευτή της ομάδας, Γιάννη Χότζαλη απόλαυσαν την νίκη της ομάδας του Νίκολιτς με 1-0 κόντρα στην ΑΕΛ χάρη στο γκολ του Μουκουντί από νωρίς.

Με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ πάτησε ξανά κορυφή στη μάχη που δίνει για να πάρει τον τίτλο στη Superleague. Όλοι οι παίκτες της Βασίλισσας απόλαυσαν την ατμόσφαιρα και το έδειξαν με τα stories τους. Mάλιστα ο Νάναλι φόρεσε και φανέλα της ποδοσφαιρικής ομάδας μπαίνοντας στο... κλίμα και έγραψε «μόνο ΑΕΚ» στο story του.