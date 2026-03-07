ΑΕΚ – Προμηθέας: Ο Μπράουν πήρε στην αγκαλιά του κοριτσάκι με ειδικές ανάγκες
Δεν είχε πρόβλημα να... καθαρίσει στη SUNEL Arena τον Προμηθέα η ΑΕΚ. Η Βασίλισσα επικράτησε με 102-85 και έτσι ανέβηκε στο 14-4 στη Stoiximan GBL πραγματοποιώντας έτσι την 9η συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα.
Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Προμηθέα σημειώθηκε μια πολύ τρυφερή στιγμή. Ο Γκρεγκ Μπράουν της ΑΕΚ αγκάλιασε ένα μικρό κορίτσι με ειδικές ανάγκες, προσφέροντάς της χαρά και μια δυνατή συγκίνηση.
Η πράξη αυτή θύμισε πως ο αθλητισμός δεν αφορά μόνο το αποτέλεσμα, αλλά και τις αξίες της ευαισθησίας, του σεβασμού και της ανθρωπιάς.
