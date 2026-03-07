Ο Μιχάλης Κακιούζης βρίσκεται στη SUNEL Arena για το ΑΕΚ-Προμηθέας και ο κόσμος της Ένωσης τον αποθέωσε.

Μπορεί πλέον να ασχολείται με την προπονητική, μένοντας στο μπάσκετ, αλλά κάποτε ο Μιχάλης Κακιούζης ήταν παίκτης της ΑΕΚ και ένας εκ των ηγετών της.

Μπροστάρης στο πρωτάθλημα του 2002 και την ανατροπή από 0-2 σε 3-2 κόντρα στον Ολυμπιακό. Τροπαιούχος και του κυπέλλου Σαπόρτα με τη Βασίλισσα το 2000 στη Λωζάννη.

Ο Κακιούζης βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη SUNEL Arena για το ΑΕΚ- Προμηθέας και αποθεώθηκε από τον κόσμο της Ένωσης που δεν ξεχνά ποτέ τους παίκτες που έχουν προσφέρει στον σύλλογο. Από τους εμβληματικούς παίκτες της Ένωσης! Σήκωσε ως αρχηγός της Εθνικής το τρόπαιο του Eurobasket το 2005.

Με επιτυχίες και στην Κύπρο στο παρελθόν σαν προπονητής με τον Κεραυνό Στροβόλου.