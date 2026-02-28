Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα για Περιστέρι και Μύκονο

Το Περιστέρι αντιμετώπισε τη Μύκονο στο Κλειστό Γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου», σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα εν μέσω της διακοπής του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL.

Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τη Μύκονο έδωσε το μεσημέρι του Σαββάτου 28/2 το Περιστέρι. Η αναμέτρηση διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς να κρατηθεί σκορ, με τον Βασίλη Ξανθόπουλο και τον Βαγγέλη Ζιάγκο να έχουν την ευκαιρία να εξαγάγουν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την αγωνιστική ετοιμότητα των παικτών τους, εν μέσω της διακοπής του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος δεν είχε στη διάθεσή του τον Άλβαρο Καρντένας και τον Δημήτρη Κακλαμανάκη, οι οποίοι έχουν υποχρεώσεις με την Εθνική Ισπανίας και την Εθνική Ελλάδας, αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, ο Βαγγέλης Ζιάγκος στερήθηκε των υπηρεσιών των Ταϊρί Άπλμπι και Μάιλς Χέσον, με τον δεύτερο να έχει ενταχθεί στην εθνική Μεγάλης Βρετανίας για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027.

Στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, το Σάββατο 7/3, το Περιστέρι υποδέχεται τον Πανιώνιο, ενώ η Μύκονος δοκιμάζεται στην έδρα της Καρδίτσας, για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan GBL.