Η Μύκονος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Καρλ Γκαμπλ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Bundesliga με το Αμβούργο.

Ο Καρλ Γκαμπλ αποχώρησε από τη Μύκονο, που ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό φόργουορντ.

Ο Γκαμπλ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Bundesliga, υπογράφοντας συμβόλαιο με την ομάδα του Αμβούργου έως το τέλος της σεζόν 2025/26.

Ο Αμερικανός ψηλός εντάχθηκε στη Μύκονο τον Δεκέμβριο του 2025, προκειμένου να δώσει λύσεις στη ρακέτα μετά την αποχώρηση του Τζέρεμι Έβανς. Σε εννιά συμμετοχές στη Stoiximan GBL, είχε μέσο όρο 5 πόντους, 4 ριμπάουντ, 0,7 ασίστ και 0,7 κλεψίματα ανά αγώνα, με χρόνο συμμετοχής 13:29 λεπτά ανά παιχνίδι.

Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου στρέφεται στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καρδίτσα (7/3, 16:00) για την 20ή αγωνιστική του πρωταθλήματος.