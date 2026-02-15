Ο Κολοσσός έριξε βόμβα μεγατόνων στο «Telekom Center Athens» καθώς υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην 3η φετινή του ήττα στην Stoiximan GBL φτάνοντας σε μια ιστορική νίκη με 97-102! Τρίποντη «εκτέλεση» από τους φιλοξενούμενους με 15/30 τρίποντα.

Μπορεί στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL να μην έχει κανένα κίνητρο, μπορεί να μην κυνηγάει τίποτε απολύτως όσον αφορά την κανονική περίοδο, αλλά μια ήττα από την... τελευταία ομάδα της κατάταξης ισοδυναμεί με... ιστορικό κάζο.

Ο γεμάτος κίνητρο Κολοσσός Ρόδου φρόντισε να εκμεταλλευτεί και την παραμικρή λεπτομέρεια και να φτάσει σε μια ιστορική νίκη επί του Παναθηναϊκού μέσα στο Telekom Center Athens και μόλις λίγες ημέρες πριν διεκδικήσουν οι «πράσινοι» τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Ροδίτες το έβλεπαν... βαρέλι και τελείωσαν το παιχνίδι με 15/30 τρίποντα, τα 11/17 εκ των οποίων στο πρώτο ημίχρονο, όταν και έβαλαν τις βάσεις γι' αυτήν την σπουδαία νίκη. Είναι χαρακτηριστικό ότι έξι παίκτες του Κολοσσού είχαν διψήφιο αριθμό πόντων υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους σ' ένα ιστορικό κάζο.

Παναθηναϊκός - Κολοσσός: Ο αγώνας

Νωθρός και με σβηστές τις μηχανές ξεκίνησε το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Κολοσσό, κάτι που φρόντισαν να εκμεταλλευτούν οι Ροδίτες. Μετά το αρχικό 14-10 με τους Καλαϊτζάκη και Όσμαν να βρίσκουν καλάθια στο τρανζίσιον, οι παίκτες του Άρη Λυκογιάννη «βρήκαν» το χέρι τους και με συνεχόμενα τρίποντα πραγματοποίησαν 9-0 σερί για το προβάδισμα με +5 (14-19) έχοντας αλλάξει την εικόνα του αγώνα.

Οι Γκαλβανίνι (10π.), Μακ (8π.) και Νίκολς (7π.) οδηγούσαν την ομάδα τους στο σκοράρισμα η οποία έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο έχοντας πάρει διαφορά οκτώ πόντων (23-31). Ουσιαστικά είχαν αιφνιδιάσει τους «πράσινους» οι οποίοι έπαιζαν σαν… κοιμισμένοι έχοντας στην 1η περίοδο 8/11 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 7/8 βολές, 4-2 ριμπάουντ και 4 ασίστ για 5 λάθη, ενώ ο Κολοσσός είχε αντίστοιχα 8/11 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 4-3 ριμπάουντ και 8 τελικές πάσες για 3 λάθη.

Σε κονσέρτο για… πολυβόλα εξελίχθηκε η 2η περίοδος καθώς οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να βλέπουν το καλάθι του Παναθηναϊκού σαν βαρέλι! Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Τέβιν Μακ είχε 6/7 τρίποντα και 19 πόντους στο σύνολο στο πρώτο μισό του αγώνα, με την διαφορά να φτάνει και στο +10 (44-54) για λογαριασμό των Ροδιτών. Το ημίχρονο έκλεισε στο +7 για την ομάδα του Λυκόγιαννη (49-56) η οποία είχε μετρήσει 11/17 τρίποντα και 14 ασίστ για 7 λάθη.

Από τον Παναθηναϊκό είχε ξεχωρίσει ο Τσέντι Όσμαν ο οποίος είχε στο ημίχρονο 15 πόντους με 4/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 4/5 βολές, με τους «πράσινους» να είχαν κλείσει τα δύο πρώτα δεκάλεπτα με 15/20 δίποντα, 3/9 τρίποντα (σ.σ. 0/1 στην 2η περίοδο), 10/13 βολές, 10-3 ριμπάουντ και 11 ασίστ για 6 λάθη.

Μετά το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Κολοσσός προηγήθηκε για πρώτη φορά και με +11 πόντους (50-61) συνεχίζοντας από εκεί που είχε σταματήσει μετά το τέλος του πρώτου μισού του αγώνα. Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αυξήσει την πίεση και έτρεξε σερί 8-0 με το οποίο μείωσε στη μία κατοχή (58-61 και 60-63 στο 24’).

Αν και είχε βρει το μομέντουμ δεν το συνέχισε καθώς είδε τους φιλοξενούμενους να ήταν αποτελεσματικοί και να παίρνουν εκ νέου διψήφια διαφορά (63-73 στο 28’). Το +10 έκλεισε με τη λήξη του γ’ δεκαλέπτου (68-78). Ο Κολοσσός είχε 18/28 δίποντα, 13/23 τρίποντα, 3/6 βολές, 18-5 ριμπάουντ, 20 ασίστ για 10 λάθη ενώ ο Παναθηναϊκός 22/32 δίποντα, μόλις 3/16 τρίποντα, 15/20 βολές, 17-7 ριμπάουντ και 12 ασίστ για 7 λάθη.

Ο Κολοσσός συνέχισε να ελέγχει το παιχνίδι και να κρατάει την διψήφια διαφορά (75-85 στο 35’) έχοντας προηγηθεί για πρώτη φορά στο ματς και με +12 (68-80). Στο 35’ η διαφορά είχε φτάσει και πάλι στο +12 για την ομάδα της Ρόδου (78-90) και όλα έδειχναν ότι η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη θα έφτανε στην τεράστια έκπληξη! Σ’ εκείνο το σημείο ο Παναθηναϊκός έτρεξε σερί 11-0 και πήγε το παιχνίδι στον πόντο (89-90) αλλά ο Ναν αστόχησε σε δύσκολο layup για ενδεχόμενο 13-0 και προσπέρασμα.

Έκτοτε το ματς έγινε… αίμα και άμμος με τον Κολοσσό να είχε το +3 (91-94) στο 1:31 πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Κέντρικ Ναν με τρίποντο στο 1:10 έφερε το ματς στα ίσια (94-94) αλλά ο Κένεντι απάντησε με το ίδιο νόμισμα για το 94-97 στα 54’’ πριν από το τέλος. Ο Παναθηναϊκός έχασε την επίθεση με τον Σορτς, ακολούθησε χαμένο τρίποντο του Κολοσσού αλλά ο Ναν έκανε το λάθος, ο Κένεντι του έκλεψε τη μπάλα μέσα από τα χέρια και κάρφωσε για το 94-99 στα 20'' πριν από το τέλος. Ο Παναθηναϊκός έκανε νέο λάθος και κάπως έτσι ο Κολοσσός έφτασε σε μια ιστορική νίκη στο Telekom Center Athens.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… ο Κολοσσός το έβλεπε βαρέλι έχοντας 15/30 τρίποντα ενώ η άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν κάτι παραπάνω από ανύπαρκτη από την αρχή έως και το τέλος του αγώνα.

ο Κολοσσός το έβλεπε βαρέλι έχοντας 15/30 τρίποντα ενώ η άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν κάτι παραπάνω από ανύπαρκτη από την αρχή έως και το τέλος του αγώνα. ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Τέβιν Μακ έδωσε το έναυσμα για τον Κολοσσό έχοντας 19 πόντους, όλους στο πρώτο ημίχρονο. Μεγάλο ματς από τον Ντέιβιντ Νίκολς με 17 πόντους, 8 ασίστ και 5 κλεψίματα!

Τέβιν Μακ έδωσε το έναυσμα για τον Κολοσσό έχοντας 19 πόντους, όλους στο πρώτο ημίχρονο. Μεγάλο ματς από τον Ντέιβιντ Νίκολς με 17 πόντους, 8 ασίστ και 5 κλεψίματα! ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… υπόλοιποι παίκτες του Κολοσσού οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί όπως οι Ραντλ (12π., 7ασ.), Γκαλβανίνι (16π., 12ριμπ.), Κένεντι (14π.), Άκιν (10π.)

υπόλοιποι παίκτες του Κολοσσού οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί όπως οι Ραντλ (12π., 7ασ.), Γκαλβανίνι (16π., 12ριμπ.), Κένεντι (14π.), Άκιν (10π.) ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... ΟΛΟΙ οι παίκτες του Παναθηναϊκού.

ΟΛΟΙ οι παίκτες του Παναθηναϊκού. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... κανείς δεν μπορεί να πει ότι ξεχώρισε ύστερα από μια τέτοια ήττα.

Τα δεκάλεπτα: 23-31, 49-56, 68-78, 97-102.

Panathinaikos BC AKTOR FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Ergin Ataman MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR STARTERS 5 P. Kalaitzakis 08:47 6 3/4 75.0% 3/3 100.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 0 2 0 1 0 -2 6 6 C. Osman 28:57 19 5/10 50.0% 4/6 66.7% 1/4 25.0% 8/9 88.9% 0 3 3 3 4 1 0 0 -11 18 8 R. Holmes 21:35 12 5/9 55.6% 5/9 55.6% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 1 2 3 0 1 0 0 5 -5 16 27 V. Toliopoulos 06:58 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 -1 -1 41 J. Hernangomez 25:48 11 2/4 50.0% 1/1 100.0% 1/3 33.3% 6/8 75.0% 0 4 4 0 3 1 0 1 -6 11 BENCH 0 T. Shorts 13:50 7 3/6 50.0% 3/4 75.0% 0/2 0.0% 1/2 50.0% 1 3 4 3 3 3 0 0 -7 7 10 K. Sloukas (C) 18:54 8 2/3 66.7% 1/1 100.0% 1/2 50.0% 3/3 100.0% 0 2 2 4 2 3 0 0 6 11 17 N. Rogkavopoulos 11:11 2 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0 1 1 1 2 0 1 0 -5 2 20 A. Samontourov 11:36 8 4/6 66.7% 4/5 80.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 3 8 22 J. Grant 11:51 5 1/1 100.0% 0/0 0.0% 1/1 100.0% 2/2 100.0% 0 1 1 2 0 1 0 1 0 15 25 K. Nunn 25:24 15 4/10 40.0% 1/2 50.0% 3/8 37.5% 4/5 80.0% 0 0 0 3 3 3 0 0 -5 8 44 K. Mitoglou 15:09 4 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0.0% 0/3 0.0% 0 1 1 1 3 0 1 0 -7 3 Team / Coach 3 3 6 0 0 0 0 0 3 TOTALS 200:00 97 32/60 53.3% 25/37 67.6% 7/23 30.4% 26/35 74.3% 5 22 27 20 28 13 4 2 105