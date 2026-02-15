Βαθμολογία Stoiximan GBL: Η κατάταξη μετά την τεράστια νίκη του Κολοσσού
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του Κολοσσού στο Telekom Center Athens και την ολοκλήρωση της 19ης αγωνιστικής.
Ο Κολοσσός πέτυχε τεράστια νίκη στο Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 102-97, στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL!
Έτσι, οι Ροδίτες υποχρέωσαν τους «πράσινους» στην τρίτη ήττα στο πρωτάθλημα πριν από τη διακοπή της κανονικής περιόδου για τη διεξαγωγή του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.
Αποτελέσματα-19η αγωνιστική
Σάββατο 14/2
- Προμηθέας-Περιστέρι 77-84
- Μύκονος-Άρης 74-83
- Ηρακλής-Ολυμπιακός 70-95
- ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 71-88
- Μαρούσι-Καρδίτσα 78-77
Κυριακή 15/2
- Παναθηναϊκός-Κολοσσός 97-102
Κατάταξη
- Ολυμπιακός 18-0
- Παναθηναϊκός 15-3
- ΑΕΚ 13-4
- ΠΑΟΚ 11-5
- Άρης 9-7
- Περιστέρι 8-9
- Μύκονος 7-10
- Ηρακλής 7-10
- Προμηθέας 6-11
- Πανιώνιος 5-12
- Κολοσσός 5-13
- Καρδίτσα 4-14
- Μαρούσι 4-14
Επόμενη αγωνιστική (20ή)
Σάββατο 7/3
- 16:00 ΑΕΚ-Προμηθέας
- 16:00 Καρδίτσα-Μύκονος
- 18:15 Περιστέρι-Πανιώνιος
- 18:15 Άρης-Μαρούσι
Κυριακή 8/3
- 13:00 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ
- 16:00 Ηρακλής-Παναθηναϊκός
