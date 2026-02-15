Δείτε πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του Κολοσσού στο Telekom Center Athens και την ολοκλήρωση της 19ης αγωνιστικής.

Ο Κολοσσός πέτυχε τεράστια νίκη στο Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 102-97, στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL!

Έτσι, οι Ροδίτες υποχρέωσαν τους «πράσινους» στην τρίτη ήττα στο πρωτάθλημα πριν από τη διακοπή της κανονικής περιόδου για τη διεξαγωγή του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αποτελέσματα-19η αγωνιστική

Σάββατο 14/2

Προμηθέας-Περιστέρι 77-84

Μύκονος-Άρης 74-83

Ηρακλής-Ολυμπιακός 70-95

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 71-88

Μαρούσι-Καρδίτσα 78-77

Κυριακή 15/2

Παναθηναϊκός-Κολοσσός 97-102

Κατάταξη

Ολυμπιακός 18-0 Παναθηναϊκός 15-3 ΑΕΚ 13-4 ΠΑΟΚ 11-5 Άρης 9-7 Περιστέρι 8-9 Μύκονος 7-10 Ηρακλής 7-10 Προμηθέας 6-11 Πανιώνιος 5-12 Κολοσσός 5-13 Καρδίτσα 4-14 Μαρούσι 4-14

Επόμενη αγωνιστική (20ή)

Σάββατο 7/3

16:00 ΑΕΚ-Προμηθέας

16:00 Καρδίτσα-Μύκονος

18:15 Περιστέρι-Πανιώνιος

18:15 Άρης-Μαρούσι

Κυριακή 8/3