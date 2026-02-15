Ο Κολοσσός Ρόδου πέτυχε την πρώτη του νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό μετά από 27 συνεχόμενες ήττες, ανεξαρτήτως έδρας και φάσης του πρωταθλήματος!

Ο Κολοσσός Ρόδου παρατάχθηκε στο Telekom Center Athens για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό κουβαλώντας 27 συνεχόμενες ήττες στους μεταξύ τους αγώνες, ανεξαρτήτως έδρας και φάσης του πρωταθλήματος.

Το σερί των «πράσινων» ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 15/2, με τον Κολοσσό να επικρατεί με 102-97, για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL και παράλληλα, να πετυχαίνει την πρώτη νίκη του στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη είχε έξι παίκτες του που τελείωσαν με διψήφιο αριθμό πόντων με τους Μακ (19π.), Νίκολς (17π.) Γκαλβανίνι (16π., 12 ριμπ.) και Κένεντι (14π., οι 7 στο τέλος του αγώνα), να ξεχωρίζουν.

Ο Τσέντι Όσμαν με 19 πόντους και ο Κέντρικ Ναν με 15, ήταν οι πρώτοι σκόρερ του Παναθηναϊκού, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να αντιδρά μέσω Instagram, αναφέροντας: «Τι αμαρτίες πληρώνω;».