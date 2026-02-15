Τα highlights από τον θρίαμβο του Κολοσσού κόντρα στον Παναθηναϊκό

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη του Κολοσσού Ρόδου επί του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens.

Ο Κολοσσός Ρόδου έφυγε με το «διπλό» από το Telekom Center Athens, αφού επικράτησε του Παναθηναϊκού με 102-97, επιβάλλοντας τον ρυθμό του από το ξεκίνημα του αγώνα.

Οι Ροδίτες έφτασαν στη νίκη έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και MVP τον Γκάμπριελ Γκαλβανίνι, ο οποίος έκανε double-double με 16 πόντους και 12 ριμπάουντ στα 27 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

Έτσι, ο Κολοσσός υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην τρίτη ήττα στο πρωτάθλημα, πριν από τη διακοπή της κανονικής περιόδου για τη διεξαγωγή του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Δείτετις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης που βρήκε νικητή τον Κολοσσό.