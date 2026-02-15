Τα highlights από τον θρίαμβο του Κολοσσού κόντρα στον Παναθηναϊκό

Παναθηναϊκός-Κολοσσός 97-102: Τα highlights από τον θρίαμβο των Ροδιτών
Ο Κολοσσός Ρόδου έφυγε με το «διπλό» από το Telekom Center Athens, αφού επικράτησε του Παναθηναϊκού με 102-97, επιβάλλοντας τον ρυθμό του από το ξεκίνημα του αγώνα.
Οι Ροδίτες έφτασαν στη νίκη έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και MVP τον Γκάμπριελ Γκαλβανίνι, ο οποίος έκανε double-double με 16 πόντους και 12 ριμπάουντ στα 27 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.
Έτσι, ο Κολοσσός υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην τρίτη ήττα στο πρωτάθλημα, πριν από τη διακοπή της κανονικής περιόδου για τη διεξαγωγή του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.
Δείτετις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης που βρήκε νικητή τον Κολοσσό.
