Παναθηναϊκός-Κολοσσός 97-102: Τα highlights από τον θρίαμβο των Ροδιτών

Γιάννης Σταυρουλάκης
Τα highlights από τον θρίαμβο του Κολοσσού κόντρα στον Παναθηναϊκό

bet365

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη του Κολοσσού Ρόδου επί του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens.

Ο Κολοσσός Ρόδου έφυγε με το «διπλό» από το Telekom Center Athens, αφού επικράτησε του Παναθηναϊκού με 102-97, επιβάλλοντας τον ρυθμό του από το ξεκίνημα του αγώνα.

Οι Ροδίτες έφτασαν στη νίκη έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και MVP τον Γκάμπριελ Γκαλβανίνι, ο οποίος έκανε double-double με 16 πόντους και 12 ριμπάουντ στα 27 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

Έτσι, ο Κολοσσός υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην τρίτη ήττα στο πρωτάθλημα, πριν από τη διακοπή της κανονικής περιόδου για τη διεξαγωγή του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Δείτετις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης που βρήκε νικητή τον Κολοσσό.

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα