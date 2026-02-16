Ο Τέβιν Μακ μίλησε για τη μεγάλη νίκη του Κολοσσού στο Telekom Center Athens με τον Παναθηναϊκό, ενώ αναφέρθηκε και στο μεγάλο στόχο της παραμονής στην κατηγορία.

Ο Κολοσσός Ρόδου έκανε την μεγάλη έκπληξη κερδίζοντας (102-97) τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Ο γκαρντ των Ροδιτών, Τέβιν Μακ, που πραγματοποίησε μια τρομερή εμφάνιση στο παιχνίδι (19 πόντοι, 6/8 τρίποντα), «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio. Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί του Παναθηναϊκού και αν συμφωνεί με τη δήλωση του κόουτς Λυκογιάννη ότι έκαναν «το τέλειο παιχνίδι»: «Δε θεωρώ ότι κάναμε το τέλειο παιχνίδι, αλλά σουτάραμε πολύ καλά από το τρίποντο. Είχαμε 50% που είναι πολύ καλό ποσοστό για εμάς. Για να κερδίζεις ματς εκτός έδρας πρέπει να είσαι αρκετά εύστοχος από μακριά. Επίσης, κάναμε και ένα πολύ καλό ομαδικό παιχνίδι, πασάραμε σωστά. Κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε. Ήμασταν κοντά στο τέλειο πιστεύω».

Για το ότι νίκησαν τον Παναθηναϊκό σκοράροντας 102 πόντους: «Δεν περίμενα ότι θα πετυχαίναμε κάτι τέτοιο, για να είμαι ειλικρινής. Το να σκοράρεις 100 πόντους απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο είναι δύσκολο, πόσο μάλλον κόντρα στον Παναθηναϊκό. Είχαμε έξι παίκτες που σκόραραν διψήφιο αριθμό και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Ήμασταν όλοι μια “γροθιά” και πήραμε μια τεράστια νίκη».

Για τον χαρακτήρα που έδειξαν στο τελευταίο τρίλεπτο και κυρίως μετά την ισοφάριση σε 94-94 από τον Ναν: «Κάναμε μερικά πολύ μεγάλα plays σε επίθεση και άμυνα και πήραμε τη νίκη. Έχουμε παίκτες που μπορούν να βάλουν μεγάλα σουτ. Πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη, την οποία δεν είχαμε κάνει έως τώρα, οπότε είμαστε πολύ ικανοποιημένοι».

Για την εμφάνισή του στο παιχνίδι και αν είναι μία νίκη που θα μείνει στην ιστορία: «Αντιδράω καλύτερα κάτω από την πίεση, μου αρέσει και δείχνω καλύτερο πρόσωπο. Δεν έχεις την ευκαιρία να παίζεις κάθε μέρα με τον Παναθηναϊκό, πόσο μάλλον να τον κερδίζεις, μια ομάδα με τόσους superstars. Είναι μια νίκη… για τα βιβλία. Νιώθω ευλογημένος. Είμαι πολύ χαρούμενος και για την ομάδα μου, κάναμε ένα πολύ καλό ματς εχθές (15/02), παλέψαμε μέχρι το τέλος. Αξίζαμε να νικήσουμε και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που πήραμε αυτήν τη νίκη».

Για το πώς θα αξιοποιήσουν το ρεπό που έχουν: «Ο κόουτς μάς έδωσε πέντε μέρες ρεπό. Είναι καλή ευκαιρία να ξεκουραστούμε, να αποφορτιστούμε και να προετοιμαστούμε για το φινάλε της σεζόν. Μένουν έξι αγώνες ακόμα. Έχουμε πολύ σημαντικό πρόγραμμα και πρέπει να πάρουμε μερικές νίκες ακόμα, οπότε πρέπει να ξεκουραστούμε και να επιστρέψουμε πιο δυνατοί μετά το ρεπό».

Για τον στόχο της παραμονής: «Χθες πήραμε μια τεράστια νίκη, αλλά η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Πρέπει να την τελειώσουμε. Έχουμε ανεβασμένο ηθικό. Ακολουθούν πολύ σημαντικά ματς και πρέπει να είμαστε σε καλό επίπεδο πνευματικά και ψυχολογικά ώστε να πάρουμε μερικές νίκες ακόμα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να φτάσουμε στην πρώτη οκτάδα, αλλά έχουμε μια δυνατή ομάδα. Το να παραμείνουμε στην κατηγορία είναι ο βασικός στόχος αυτήν τη στιγμή».

Για το πώς προσέγγισε τον ερχομό του στον Κολοσσό που παλεύει για την παραμονή: «Ήμουν στην Πολωνία στην αρχή της σεζόν και είχα δει ότι ο Κολοσσός δεν πήγαινε καλά στο πρωτάθλημα. Ήξερα ότι μπορούσα να έρθω και να βοηθήσω την ομάδα να πάρει κάποιες νίκες. Έχω ξαναβρεθεί στο παρελθόν στην ελληνική λίγκα, οπότε ήξερα πώς να έρθω και να βοηθήσω την ομάδα. Ο Κολοσσός είχε έτσι κι αλλιώς ένα πολύ καλό γκρουπ παικτών και μαζί κάναμε έναν πολύ καλό συνδυασμό που μπορεί να παίρνει νίκες».

Για το πώς βιώνει τη ζωή στη Ρόδο: «Είναι πολύ όμορφο νησί, έχει πολλές ωραίες παραλίες, με καταγάλανα νερά, απίθανη άμμο. Το κρύο δεν είναι τόσο έντονο. Ο κόσμος είναι πολύ καλός, το φαγητό ωραίο. Απολαμβάνω τη ζωή εδώ, είναι πολύ όμορφα μέχρι στιγμής».

