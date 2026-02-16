Stoiximan GBL: Το TOP-10 της 19ης αγωνιστικής!
Η 19η «στροφή» του ελληνικού πρωταθλήματος είχε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της χρονιάς, μετά το «διπλό» του Κολοσσού επί του Παναθηναϊκού (97-102), στο «Telekom Center Athens».
Μετά την ανάδειξη του Εβάν Φουρνιέ ως πολυτιμότερο της αγωνιστικής, η ΕΣΑΚΕ ξεχώρισε και τις 10 καλύτερες φάσεις που πραγματοποιήθηκαν στις αναμετρήσεις του Σαββατοκύριακου (14-15/02).
Στην κορυφή δεσπόζει το εντυπωσιακό κάρφωμα του Κεόντρε Κένεντι που προήλθε έπειτα από κλέψιμο από τον Κέντρικ Ναν όπου «σφράγισε» την… ιστορική νίκη στην ομάδα του.
Δείτε το TOP-10:
