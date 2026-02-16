Άταμαν: Τέλος τα Social Media, απενεργοποίησε τον λογαριασμό του στο Instagram!
Ο Κολοσσός έφυγε με ένα τεράστιο διπλό από την έδρα του Παναθηναϊκού, επικρατώντας με 102-97 στο Telekom Center Athens και υποχρεώνοντας τους «πράσινους» στην τρίτη ήττα της σεζόν στο πρωτάθλημα!
Οι Ροδίτες άντεξαν και πήραν μια σπουδαία νίκη στη μάχη που δίνει για την παραμονή στη Stoiximan GBL. Μετά την ήττα, ο Εργκίν Άταμαν έμεινε για αρκετή ώρα στο γραφείο του κάνοντας meeting με το σταφ της ομάδας
Και λίγες ώρες μετά το αρνητικό αποτέλεσμα από την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη, έβαλε τέλος και στα social media του. Απενεργοποίησε τον λογαριασμό που είχε στο instagram.
