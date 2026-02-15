Οι φίλοι του Παναθηναϊκού αποδοκίμασαν τους παίκτες αμέσως μετά την ήττα των «πρασίνων» από τον Κολοσσό για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τον Κολοσσό με 97-102 στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι φίλοι των «πρασίνων» αποδοκίμασαν τους παίκτες αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης κυρίως λόγω της κακής εμφάνισης που έφερε την 3η ήττα στη Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Έργκιν Άταμαν έφτασε τις τρεις ήττες φέτος στην Ελλάδα, ενώ ετοιμάζεται για το Final 8 του Κυπέλλου στην Κρήτη.