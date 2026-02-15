Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με story στο Instagram, έθεσε τρία ερωτήματα, μεταξύ των οποίων ένα για το Final Four της EuroLeague και το πού θα διεξαχθεί.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου πριν από τη διακοπή της Stoiximan GBL και τη διεξαγωγή του Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο, όπου οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό.

«Τρία ήρεμα ερωτήματα. Τι απόφαση πάρθηκε στις 26/1; Μάλλον, τι απόφαση-σκάνδαλο πάρθηκε στις 26/1; Τι απόφαση-σκάνδαλο πάρθηκε στις 3/2; Και το τρίτο: πού θα γίνει το Final Four της EuroLeague φέτος;» ήταν το μήνυμα του διοικητικού ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Όπως είναι γνωστό από τον περασμένο Σεπτέμβριο, το Final Four 2026 της EuroLeague θα γίνει στην Αθήνα, συγκεκριμένα στο Telekom Center Athens, την έδρα του Παναθηναϊκού, το τριήμερο 22-24 Μαΐου, ενώ πριν από λίγες ημέρες τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια της διοργάνωσης.