Ο Κεόντρε Κένεντι πραγματοποίησε το πιο καθοριστικό κλέψιμο του αγώνα, καθώς πήρε το «πορτοφόλι» του Ναν και κάρφωσε στον αιφνιδιασμό, στη φάση που «κλείδωσε» τη νίκη στον Κολοσσό.

Ο Κολοσσός... απέδρασε από το «Telekom Center Athens», επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 97-102 για την 19η αγωνιστική της Stoixman GBL.

Ο Κεόντρε Κένεντι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τους φιλοξενούμενους στην τελευταία φάση του αγώνα, καθώς έπειτα από κλέψιμό του από τον Ναν, έφυγε στον αιφνιδιασμό και με κάρφωμα χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Ο Αμερικανός τελείωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 19 λεπτά συμμετοχής.