Παναθηναϊκός - Κολοσσός 97-102: Το καθοριστικό κλέψιμο του Κένεντι από τον Ναν!
Ο Κολοσσός... απέδρασε από το «Telekom Center Athens», επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 97-102 για την 19η αγωνιστική της Stoixman GBL.
Ο Κεόντρε Κένεντι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τους φιλοξενούμενους στην τελευταία φάση του αγώνα, καθώς έπειτα από κλέψιμό του από τον Ναν, έφυγε στον αιφνιδιασμό και με κάρφωμα χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.
Ο Αμερικανός τελείωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 19 λεπτά συμμετοχής.
Δείτε το κλέψιμο του Κέννετι από τον Ναν:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.