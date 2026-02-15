Ο Άταμαν έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια!

Ο Εργκίν Άταμαν αποχώρησε κατευθείαν για τα αποδυτήρια μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό στο Telekom Center Athens.

Ο Κολοσσός ολοκλήρωσε την τεράστια υπέρβαση απέναντι στον Παναθηναϊκό, επικρατώντας με 102-97 στο Telekom Center Athens και υποχρεώνοντας τους «πράσινους» στην τρίτη ήττα της σεζόν στο πρωτάθλημα!

Οι Ροδίτες είχαν τον έλεγχο από το ξεκίνημα του αγώνα και πανηγύρισαν τη σπουδαία νίκη, παίρνοντας τεράστια βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα στη μάχη για την παραμονή στη Stoiximan GBL.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι παίκτες του Άρη Λυκογιάννη πανηγύρισαν έξαλλα τη νίκη, με φίλους του «τριφυλλιού» να προχωρούν σε αποδοκιμασίες, ενώ ο Εργκίν Άταμαν αποχώρησε αμέσως για τα αποδυτήρια.