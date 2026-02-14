Τρομερό ξέσπασμα του Ηλία Παπαθεοδώρου αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, με τον διεθνή τεχνικό να κάνει δηλώσεις σε έντονο ύφος, δείχνοντας την αγανάκτησή του.

Το Μαρούσι επικράτησε της Καρδίτσας με 78-77 στο κλειστό του «Αγίου Θωμά», για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Ηλία Παπαθεοδώρου να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ.

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, με έντονο ύφος έκανε ένα ξέσπασμα, μιλώντας μάλιστα και στον πρώτο ενικό, χωρίς όμως να ξεκαθαρίζει σε ποιον απευθύνεται:

Αναλυτικά όσα είπε Ηλίας Παπαθεοδώρου

«Είναι μια νίκη ενάντια σε αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να μας εξουσιάζουν. Δεν σας φοβόμαστε! Και αν κάνεις τα παιδάκια να κλαίνε δεν σας φοβάμαι ρε. Δεν σε φοβάμαι ούτε εγώ ούτε το Μαρούσι όπως σε βλέπω και με βλέπεις.Το κατάλαβες; Είσαι μικρός είσαι λίγος ότι και να κάνεις δεν σε φοβόμαστε δεν εκβιαζόμαστε δεν σταματάμε. Καλό βράδυ σε όλους!»