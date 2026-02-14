Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου ξέσπασε μετά το τέλος του ματς του Αμαρουσίου με την Καρδίτσα. Σε ποιον μπορεί να αναφέρεται ο Έλληνας προπονητής;

Το Μαρούσι κατάφερε να επικράτησε της Καρδίτσας με 78-77 στο κλειστό του «Αγίου Θωμά» σε ένα θρίλερ για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Πάντως μετά το τέλος της αναμέτρησης, όλα τα φώτα και εύλογα στράφηκαν στον προπονητή της ομάδας των Βορείων Προαστίων, διότι τέτοιο ξέσπασμα ζωντανά στον τηλεοπτικό αέρα είναι σπάνιο στην ελληνική πραγματικότητα. Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου ήταν σε έξαλλη κατάσταση με όσα έγιναν στο ματς και ξέσπασε, μιλώντας στην ΕΡΤ. Μάλιστα αναφέρθηκε σε πρώτο ενικό, χωρίς να ξεκαθαρίζει για ποιον μιλάει.

«Είναι μια νίκη ενάντια σε αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να μας εξουσιάζουν. Δεν σας φοβόμαστε! Και αν κάνεις τα παιδάκια να κλαίνε δεν σας φοβάμαι ρε. Δεν σε φοβάμαι ούτε εγώ ούτε το Μαρούσι όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Το κατάλαβες; Είσαι μικρός είσαι λίγος ότι και να κάνεις δεν σε φοβόμαστε δεν εκβιαζόμαστε δεν σταματάμε. Καλό βράδυ σε όλους!», ήταν τα λόγια του.

Τα λεγόμενα του Λιόλιου στο παρελθόν

Αν απομονώσει κάποιος τη φράση «Και αν κάνεις τα παιδάκια να κλαίνε», που είπε ο συναισθηματικά φορτισμένος Ηλίας Παπαθοεδώρου, παραπέμπει έως και φωτογραφίζει τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο.

Ο λόγος; Ο Βαγγέλης Λιόλιος στο παρελθόν είχε μιλήσει με σκληρή γλώσσα, απευθυνόμενος σε διαιτητές λέγοντας πως «αν ξαναδεί παιδί να κλαίει λόγω της διαιτησίας, ο υπεύθυνος θα φύγει κλωτσηδόν» και μάλιστα αυτή η φράση έχει γραφτεί στην ιστορία.

«Έδωσα λευκή επιταγή στο Χρήστο Χριστοδούλου να αλλάξει τα πάντα. Με περιφρονούσαν και με υποτιμούσαν, αλλά τώρα που έγινα πρόεδρος στην ομοσπονδία με γλείφουν. Δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από αυτό επειδή δεν γνωρίζουν ότι είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Όλα αυτά τα χρόνια είδα παιδιά να κλαίνε εξαιτίας διαιτητικής αδικίας. Αν ξαναδώ έστω και ένα παιδί να κλαίει, ο υπεύθυνος θα φύγει κλωτσηδόν. Πέρασα και εγώ από τη διαιτησία, αλλά για ένα χρόνο. Δεν άντεξα περισσότερο. Αυτό με προβλημάτισε και πρέπει να σας προβληματίσει όλους σας», είχε τονίσει.

Θα μπορούσε να μιλήσει κάνεις για μια σύμπτωση στα λεγόμενα των δύο ανδρών, ωστόσο, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ένας επαγγελματίας του επιπέδου, της εμπειρίας και των παραστάσεων του Ηλία Παπαθεοδώρου, θα εκτόξευε τυχαία, τέτοιες προτάσεις, χωρίς να γνωρίζει εκ των προτέρων τον συνειρμό που θα προκαλούσε.

Άρα, υπάρχουν δύο εκδοχές: Πρώτον, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου δεν εννοούσε τον πρόεδρο της ΕΟΚ και το ξέσπασμά του αφορούσε σε ένα άλλο πρόσωπο που προφανώς δεν μπορεί κανείς να μην μπει σε διαδικασία εικασίας.

Δεύτερον, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου είναι εξοργισμένος από την εχθρική -όπως τουλάχιστον ο ίδιος τη θεωρεί- διαιτησία που αντιμετωπίζει προσωπικά ο ίδιος και κατ' επέκταση το Μαρούσι και φυσικά τα πυρά δεν μπορούν να μην αφορούν τον ίδιο τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας.

Σε κάθε περίπτωση ο ίδιος ο Παπαθεοδώρου πρέπει να κατονομάσει αφού αναφέρεται σε παραβατικές πράξεις, τις οποίες κανένας δεν μπορεί να υιοθετήσει χωρίς στοιχεία