Δείτε το video με το απίστευτο ξέσπασμα του Ηλία Παπαθεοδώρου μετά τη νίκη του Αμαρουσίου επί της Καρδίτσας.

Το Μαρούσι επικράτησε της Καρδίτσας με 78-77 στο κλειστό του «Αγίου Θωμά» σε ένα θρίλερ για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ηλίας Παπαθεοδώρου ήταν έξαλλος με αυτά που έγιναν στο ματς και ξέσπασε, μιλώντας στην ΕΡΤ. Αξίζει να τονιστεί πως μίλησε σε πρώτο ενικό, χωρίς να ξεκαθαρίζει για ποιον μιλάει.

«Είναι μια νίκη ενάντια σε αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να μας εξουσιάζουν. Δεν σας φοβόμαστε! Και αν κάνεις τα παιδάκια να κλαίνε δεν σας φοβάμαι ρε. Δεν σε φοβάμαι ούτε εγώ ούτε το Μαρούσι όπως σε βλέπω και με βλέπεις.Το κατάλαβες; Είσαι μικρός είσαι λίγος ότι και να κάνεις δεν σε φοβόμαστε δεν εκβιαζόμαστε δεν σταματάμε. Καλό βράδυ σε όλους!», ανέφερε ο Παπαθεοδώρου σε μια πολύ έντονη στιγμή.

Δείτε το video