Οι γηπεδούχοι, με εύστοχο τρίποντο του Κινγκ πήρανε το προβάδισμα με τέσσερα δευτερόλεπτα να απομένουν και στη συνέχεια ο Σάλας, έκανε μπλοκ στην προσπάθεια του Τζέφερσον να πάει για λέι απ και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Μαρούσι - Καρδίτσα: Ο αγώνας

Η ευστοχία της Καρδίτσας ήταν το στοιχείο που ξεχώρισε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης (6/9 δίποντα, 4/6 τρίποντα) και μπόρεσε να επιβάλει την κυριαρχία της στην αναμέτρηση και να σκοράρει 27 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Στην συνέχεια οι γηπεδούχοι ήταν πιο αποτελεσματικοί και έχοντας πλουραλισμό στην επίθεση, μπόρεσαν να πάρουν το προβάδισμα με το μέρους τους στο φινάλε του ημιχρόνου (49-42, 20’).

Μετά την ανάπαυλα η Καρδίτσα μπήκε πιο ορεξάτη στο παρκέ και μπόρεσε να αντιδράσει στο επιθετικό ξέσπασμα των γηπεδούχων από το πρώτο ημίχρονο και με… οδηγό τον Τζέφερσον (10π), μείωσε στους τρεις (61-58, 27’).

Στην έναρξη της 4η περιόδου οι Θεσσαλοί συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις στο μπροστά μέρος του παρκέ και φτάσανε τη διαφορά στον πόντο (65-64, 32’), κάνοντας το ματς ντέρμπι, οδεύοντας προς το φινάλε. Οι γηπεδούχοι παρά την πίεση της Καρδίτσας, μπόρεσε να ευστοχήσει σε τρίποντο και να πάρει... αέρα οκτώ πόντων (73-65, 36'). Το σύνολο του Νίκου Παπανικολόπουλου για ακόμη μία φορά επέστρεψε στο ματς και με καλάθι του Κασελάκη έστειλε το ματς στον πόντο (73-72, 38'), ενώ στη συνέχεια με πέντε συνεχόμενους πόντους από τον αρχηγό της θεσσαλικής ομάδας, πήρε το προβάδισμα (73-77, 39').

Ο Τζόρνταν Κινγκ με τέσσερα δευτερόλεπτα να απομένουν ευστόχησε σε τρίποντο (78-77), δίνοντας προβάδισμα νίκης στην ομάδα του. Στην τελευταία κατοχή της η Καρδίτσα, έδωσε την μπάλα στον Τζέφερσον ο οποίος δέχτηκε μπλοκ από τον Σαλάς με αποτέλεσμα να ηττηθεί η ομάδα του.

Τα δεκάλεπτα: 25-27, 49-42, 65-61, 78-77

MVP ΗΤΑΝ Ο… Ντε Σόουζα με 15 πόντους (5/7 δίποντα, 5/5 βολές), 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο… Ντέμιεν Τζέφερσον με 16 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Τα 9 κλεψίματα της Καρδίτσας.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… Η Καρδίτσα είχε κερδίσει με 103-87.

Maroussi CHERY FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 7 M. SALASH 21:14 5 1/4 25% 0/1 0% 1/3 33% 2/2 100% 1 2 3 4 3 2 0 1 -1 8 11 J. KING 28:57 17 6/11 54% 1/2 50% 5/9 55% 0/0 0% 0 3 3 4 2 4 1 0 0 16 16 G. KALAITZAKIS 8:13 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 1 0 0 -6 0 29 S. DeSOUSA 17:49 15 5/7 71% 5/7 71% 0/0 0% 5/5 100% 3 2 5 1 4 2 1 0 -1 18 32 L. PERRANTES 32:10 13 4/6 66% 4/4 100% 0/2 0% 5/6 83% 0 1 1 5 2 2 0 0 3 14 1 G. PAPATHANASIOU (PAPAS) 5:20 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 2 0 0 0 4 1 3 G. KARAKOSTAS 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 D. MACON 13:08 6 2/5 40% 0/3 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 2 2 3 2 1 0 0 -5 7 9 N. TOULIATOS 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 J. WILLIAMS 22:11 11 5/8 62% 5/8 62% 0/0 0% 1/2 50% 0 2 2 1 2 1 0 1 2 10 24 G. KOUZELOGLOU 18:46 4 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 2/2 100% 1 4 5 0 3 1 0 0 2 7 31 C. GIANNOPOULOS (C) 32:12 7 1/4 25% 0/1 0% 1/3 33% 4/4 100% 1 6 7 1 2 1 1 0 7 12 Team/Coaches 0 2 2 2 TOTAL 200 78 25/47 53% 16/28 57% 9/19 47% 19/21 90% 6 25 31 20 25 17 3 2 93