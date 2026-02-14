Βαθμολογία GBL: Πώς διαμορφώνεται μετά τα ματς του Σαββάτου (14/2)
Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τις αναμετρήσεις του Σαββάτου (14/2) για την 19η αγωνιστική.
Ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος στην Stoiximan GBL, με τους Ερυθρόλευκους να περνούν από την έδρα του Ηρακλή. Σπουδαίο «διπλό» και για το Περιστέρι επί του Προμηθέα, ο Άρης πέρασε από την Μύκονο και η ΑΕΚ διέλυσε τον ΠΑΟΚ στο Παλατάκι. Μοναδική νίκη γηπεδούχου αυτή του Αμαρουσίου, το οποίο επικράτησε της Καρδίτσας σε ματς θρίλερ.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής:
15/2
Παναθηναϊκός AKTOR – Κολοσσός Ρόδου 16:00
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ GBL
|#
|Ομάδα
|Αγ.
|Ν
|Η
|Βαθμοί
|1
|Ολυμπιακός
|18
|18
|0
|36
|2
|Παναθηναϊκός
|17
|15
|2
|32
|3
|AEK
|17
|13
|4
|30
|4
|ΠΑΟΚ
|16
|11
|5
|27
|5
|Άρης
|16
|9
|7
|25
|6
|Περιστέρι
|17
|8
|9
|25
|7
|Μύκονος
|17
|7
|10
|24
|8
|Ηρακλής
|17
|7
|10
|24
|9
|Προμηθέας Πατρών
|17
|6
|11
|23
|10
|Μαρούσι
|18
|4
|14
|22
|11
|Πανιώνιος
|17
|5
|12
|22
|12
|Α.Σ. Καρδίτσας
|18
|4
|14
|22
|13
|Κολοσσός Ρόδου
|17
|4
|13
|21
