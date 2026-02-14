Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τις αναμετρήσεις του Σαββάτου (14/2) για την 19η αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος στην Stoiximan GBL, με τους Ερυθρόλευκους να περνούν από την έδρα του Ηρακλή. Σπουδαίο «διπλό» και για το Περιστέρι επί του Προμηθέα, ο Άρης πέρασε από την Μύκονο και η ΑΕΚ διέλυσε τον ΠΑΟΚ στο Παλατάκι. Μοναδική νίκη γηπεδούχου αυτή του Αμαρουσίου, το οποίο επικράτησε της Καρδίτσας σε ματς θρίλερ.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής:

Ηρακλής - Ολυμπιακός 70-95

Προμηθέας - Περιστέρι 77-84

Μύκονος - Άρης 74-83

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 71-88

Μαρούσι - Καρδίτσα 78-77