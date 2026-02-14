Βαθμολογία GBL: Πώς διαμορφώνεται μετά τα ματς του Σαββάτου (14/2)

Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τις αναμετρήσεις του Σαββάτου (14/2) για την 19η αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος στην Stoiximan GBL, με τους Ερυθρόλευκους να περνούν από την έδρα του Ηρακλή. Σπουδαίο «διπλό» και για το Περιστέρι επί του Προμηθέα, ο Άρης πέρασε από την Μύκονο και η ΑΕΚ διέλυσε τον ΠΑΟΚ στο Παλατάκι. Μοναδική νίκη γηπεδούχου αυτή του Αμαρουσίου, το οποίο επικράτησε της Καρδίτσας σε ματς θρίλερ.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής:

Ηρακλής - Ολυμπιακός 70-95

Προμηθέας - Περιστέρι 77-84

 

Μύκονος - Άρης 74-83

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 71-88

Μαρούσι - Καρδίτσα 78-77

15/2

Παναθηναϊκός AKTOR – Κολοσσός Ρόδου 16:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ GBL

#ΟμάδαΑγ.ΝΗΒαθμοί
1Ολυμπιακός1818036
2Παναθηναϊκός1715232
3AEK1713430
4ΠΑΟΚ1611527
5Άρης169725
6Περιστέρι178925
7Μύκονος1771024
8Ηρακλής1771024
9Προμηθέας Πατρών1761123
10Μαρούσι1841422
11Πανιώνιος1751222
12Α.Σ. Καρδίτσας1841422
13Κολοσσός Ρόδου1741321
     

