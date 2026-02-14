Εύκολη δουλειά είχε ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη, με τους Πρωταθλητές να παίρνουν τη νίκη με 70-95 απέναντι στον Ηρακλή.
Από την αρχή μέχρι το τέλος ο Ολυμπιακός είχε τον πρώτο λόγο, χωρίς να χάνει σε κανένα σημείο το προβάδισμα. Έτσι, έφτασε στη νίκη και ανέβηκε στο 18-0 στην Stoiximan GBL.
Ο Εβάν Φουρνιέ με 32 πόντους ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε στο παρκέ, με τον Βεζένκοβ να προσθέτει 21 και τον Πίτερς 19 για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πάντως ανησύχησε για λίγο με τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο. Παρόλα αυτά, δεν είναι κάτι σοβαρό. Θυμίζουμε πως εκτός ήταν οι Ντόρσεϊ, Μόρις και Γουόκαπ.
Οι 17 του Έλντερ-Ντέιβις δεν ήταν αρκετοί για τον Ηρακλή.
Πλέον οι δύο ομάδες στρέφουν το βλέμμα τους στο Κύπελλο, καθώς στο πλαίσιο του Final 8, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ και ο Ηρακλής την Μύκονο.
Ηρακλής - Ολυμπιακός: Το ματς
Με ιδανικό τρόπο μπήκε στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός, εκμεταλλευόμενος τα διαδοχικά λάθη των γηπεδούχων και βρίσκοντας εύκολους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Εβάν Φουρνιέ μπήκε «καυτός», σημειώνοντας συνεχόμενα καλάθια, με τον Σάσα Βεζένκοβ να ακολουθεί, για το γρήγορο 0-6. Οι δύο ηγέτες των Πειραιωτών κυριάρχησαν επιθετικά, την ώρα που ο Ηρακλής προσπαθούσε να μείνει κοντά στο σκορ, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 11-23.
Στη δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός διατήρησε το προβάδισμα, φτάνοντας ακόμη και στο +15, ωστόσο οι γηπεδούχοι αντέδρασαν. Με πιεστική άμυνα και εύστοχα σουτ από την περιφέρεια, ο Ηρακλής έτρεξε επιμέρους σερί και μείωσε τη διαφορά, βάζοντας «φωτιά» στο Ιβανώφειο. Παρ’ όλα αυτά, ένα buzzer beater του Φουρνιέ έστειλε τον Ολυμπιακό στα αποδυτήρια με προβάδισμα έξι πόντων (36-42).
Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν ξανά στροφές. Με καταιγισμό πόντων από τον Φουρνιέ και σημαντικές βοήθειες από Παπανικολάου και Χολ, η διαφορά άνοιξε σε διψήφια επίπεδα, φτάνοντας μέχρι το +18 στο τέλος της περιόδου. Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Ολυμπιακό να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό και να κλείνει το ματς με άνετη νίκη 70-95.
Τα δεκάλεπτα: 11-23, 36-42, 56-74, 70-95
|Iraklis BC — Coach: Z. Lukic | Assistants: S. Karapostolou, S. Evgeniadis
|No
|Player
|Pos
|Min
|Pts
|FG
|FG%
|2P
|2P%
|3P
|3P%
|FT
|FT%
|Off
|Def
|Reb
|Ast
|TO
|Stl
|Blk
|Blkr
|PF
|Fls
|+/-
|Index
|STARTERS
|3
|Wright-Foreman
|PG
|7:13
|0
|0-1
|0
|0-0
|0
|0-1
|0
|0-0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|-13
|0
|5
|Smith
|PF
|19:21
|13
|5-12
|41
|4-8
|50
|1-4
|25
|2-4
|50
|3
|4
|7
|2
|4
|1
|0
|1
|1
|3
|-27
|10
|10
|Moraitis (C)
|PG
|22:13
|3
|1-5
|20
|0-0
|0
|1-5
|20
|0-0
|0
|1
|4
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|-22
|6
|11
|Ware
|C
|24:12
|5
|2-7
|28
|2-7
|28
|0-0
|0
|1-2
|50
|4
|1
|5
|1
|1
|0
|0
|1
|2
|1
|-13
|4
|19
|Edler-Davis
|SF
|29:54
|17
|6-9
|66
|3-3
|100
|3-6
|50
|2-2
|100
|0
|3
|3
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|2
|-18
|20
|BENCH
|0
|Funderburk
|C
|24:45
|14
|4-7
|57
|4-6
|66
|0-1
|0
|6-7
|85
|0
|2
|2
|2
|3
|0
|1
|0
|4
|5
|-9
|12
|1
|Strong
|SG
|19:36
|6
|3-6
|50
|3-4
|75
|0-2
|0
|0-0
|0
|0
|1
|1
|6
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|-10
|8
|7
|Tsiakmas
|PG
|28:08
|10
|4-8
|50
|2-2
|100
|2-6
|33
|0-0
|0
|0
|1
|1
|4
|2
|2
|0
|0
|2
|3
|-11
|11
|12
|Kabouridis
|C
|0:00
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|Christidis
|C
|13:05
|2
|1-1
|100
|1-1
|100
|0-0
|0
|0-0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|3
|0
|-5
|4
|16
|Syllas
|SF
|11:32
|0
|0-4
|0
|0-1
|0
|0-3
|0
|0-0
|0
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|1
|3
|-2
|72
|Giannikos
|PF
|0:00
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|70
|26-60
|43
|19-32
|59
|7-28
|25
|11-15
|73
|9
|21
|30
|17
|13
|7
|2
|2
|19
|17
|75
|Olympiacos Piraeus — Coach: G. Bartzokas | Assistants: S. Triantafyllos, G. Bozikas
|No
|Player
|Pos
|Min
|Pts
|FG
|FG%
|2P
|2P%
|3P
|3P%
|FT
|FT%
|Off
|Def
|Reb
|Ast
|TO
|Stl
|Blk
|Blkr
|PF
|Fls
|+/-
|Index
|STARTERS
|1
|Ntilikina
|PG
|24:51
|6
|2-6
|33
|1-5
|20
|1-1
|100
|1-1
|100
|0
|2
|2
|3
|2
|0
|0
|1
|2
|2
|21
|5
|14
|Vezenkov
|PF
|33:06
|21
|8-13
|61
|6-8
|75
|2-5
|40
|3-4
|75
|2
|5
|7
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|4
|35
|26
|16
|Papanikolaou (C)
|SF
|24:30
|3
|1-3
|33
|0-0
|0
|1-3
|33
|0-0
|0
|0
|2
|2
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|22
|5
|33
|Milutinov
|C
|15:56
|0
|0-2
|0
|0-2
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|3
|5
|8
|3
|0
|1
|1
|0
|0
|3
|9
|11
|94
|Fournier
|SF
|31:45
|32
|13-21
|61
|9-11
|81
|4-10
|40
|2-2
|100
|0
|3
|3
|4
|2
|0
|0
|0
|3
|3
|22
|29
|BENCH
|3
|Ward
|SF
|21:39
|0
|0-4
|0
|0-1
|0
|0-3
|0
|0-0
|0
|2
|1
|3
|3
|2
|1
|0
|0
|1
|1
|-6
|1
|4
|Bourneles
|PG
|0:00
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|Netzipoglou
|SG
|8:15
|9
|4-5
|80
|3-4
|75
|1-1
|100
|0-0
|0
|2
|0
|2
|1
|0
|2
|0
|0
|3
|1
|3
|13
|25
|Peters
|PF
|21:10
|19
|7-12
|58
|4-8
|50
|3-4
|75
|2-2
|100
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|4
|4
|16
|45
|Hall
|C
|18:48
|5
|2-5
|40
|2-5
|40
|0-0
|0
|1-2
|50
|1
|6
|7
|2
|0
|2
|1
|0
|3
|1
|15
|13
|TOTAL
|95
|37-71
|52
|25-44
|56
|12-27
|44
|9-11
|81
|13
|28
|41
|21
|8
|9
|2
|2
|17
|19
|124
