Ο Ολυμπιακός, με τον Φουρνιέ να σταματά στους 32 πόντους, πέρασε από την Θεσσαλονίκη, επικρατώντας του Ηρακλή με 70-95.

Εύκολη δουλειά είχε ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη, με τους Πρωταθλητές να παίρνουν τη νίκη με 70-95 απέναντι στον Ηρακλή.

Από την αρχή μέχρι το τέλος ο Ολυμπιακός είχε τον πρώτο λόγο, χωρίς να χάνει σε κανένα σημείο το προβάδισμα. Έτσι, έφτασε στη νίκη και ανέβηκε στο 18-0 στην Stoiximan GBL.

Ο Εβάν Φουρνιέ με 32 πόντους ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε στο παρκέ, με τον Βεζένκοβ να προσθέτει 21 και τον Πίτερς 19 για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πάντως ανησύχησε για λίγο με τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο. Παρόλα αυτά, δεν είναι κάτι σοβαρό. Θυμίζουμε πως εκτός ήταν οι Ντόρσεϊ, Μόρις και Γουόκαπ.

Οι 17 του Έλντερ-Ντέιβις δεν ήταν αρκετοί για τον Ηρακλή.

Πλέον οι δύο ομάδες στρέφουν το βλέμμα τους στο Κύπελλο, καθώς στο πλαίσιο του Final 8, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ και ο Ηρακλής την Μύκονο.

Ηρακλής - Ολυμπιακός: Το ματς

Με ιδανικό τρόπο μπήκε στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός, εκμεταλλευόμενος τα διαδοχικά λάθη των γηπεδούχων και βρίσκοντας εύκολους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Εβάν Φουρνιέ μπήκε «καυτός», σημειώνοντας συνεχόμενα καλάθια, με τον Σάσα Βεζένκοβ να ακολουθεί, για το γρήγορο 0-6. Οι δύο ηγέτες των Πειραιωτών κυριάρχησαν επιθετικά, την ώρα που ο Ηρακλής προσπαθούσε να μείνει κοντά στο σκορ, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 11-23.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός διατήρησε το προβάδισμα, φτάνοντας ακόμη και στο +15, ωστόσο οι γηπεδούχοι αντέδρασαν. Με πιεστική άμυνα και εύστοχα σουτ από την περιφέρεια, ο Ηρακλής έτρεξε επιμέρους σερί και μείωσε τη διαφορά, βάζοντας «φωτιά» στο Ιβανώφειο. Παρ’ όλα αυτά, ένα buzzer beater του Φουρνιέ έστειλε τον Ολυμπιακό στα αποδυτήρια με προβάδισμα έξι πόντων (36-42).

Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν ξανά στροφές. Με καταιγισμό πόντων από τον Φουρνιέ και σημαντικές βοήθειες από Παπανικολάου και Χολ, η διαφορά άνοιξε σε διψήφια επίπεδα, φτάνοντας μέχρι το +18 στο τέλος της περιόδου. Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Ολυμπιακό να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό και να κλείνει το ματς με άνετη νίκη 70-95.

Τα δεκάλεπτα: 11-23, 36-42, 56-74, 70-95

Iraklis BC — Coach: Z. Lukic | Assistants: S. Karapostolou, S. Evgeniadis No Player Pos Min Pts FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk Blkr PF Fls +/- Index STARTERS 3 Wright-Foreman PG 7:13 0 0-1 0 0-0 0 0-1 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -13 0 5 Smith PF 19:21 13 5-12 41 4-8 50 1-4 25 2-4 50 3 4 7 2 4 1 0 1 1 3 -27 10 10 Moraitis (C) PG 22:13 3 1-5 20 0-0 0 1-5 20 0-0 0 1 4 5 2 0 0 0 0 1 1 -22 6 11 Ware C 24:12 5 2-7 28 2-7 28 0-0 0 1-2 50 4 1 5 1 1 0 0 1 2 1 -13 4 19 Edler-Davis SF 29:54 17 6-9 66 3-3 100 3-6 50 2-2 100 0 3 3 0 0 2 1 0 0 2 -18 20 BENCH 0 Funderburk C 24:45 14 4-7 57 4-6 66 0-1 0 6-7 85 0 2 2 2 3 0 1 0 4 5 -9 12 1 Strong SG 19:36 6 3-6 50 3-4 75 0-2 0 0-0 0 0 1 1 6 3 1 0 0 1 0 -10 8 7 Tsiakmas PG 28:08 10 4-8 50 2-2 100 2-6 33 0-0 0 0 1 1 4 2 2 0 0 2 3 -11 11 12 Kabouridis C 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Christidis C 13:05 2 1-1 100 1-1 100 0-0 0 0-0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 -5 4 16 Syllas SF 11:32 0 0-4 0 0-1 0 0-3 0 0-0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 5 1 3 -2 72 Giannikos PF 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 70 26-60 43 19-32 59 7-28 25 11-15 73 9 21 30 17 13 7 2 2 19 17 75 Team Stats: Turnover Pts: 6 | Paint: 26 | 2nd Chance: 10 | Fast Break: 15 | Bench: 32 | Run: 7