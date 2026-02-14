Η ΑΕΚ δεν λυγίζει πουθενά και έφυγε με το διπλό (71-88) από τη Θεσσαλονίκη, επικρατώντας του ΠΑΟΚ. Σπουδαίο ματς η Ένωση, φοβεροί Νάναλι-Γκρέι-Μπράουν-Μπάρτλεϊ.

Το πόδι είναι μόνιμα στο γκάζι για την ΑΕΚ. Η ασταμάτητη Βασίλισσα πέρασε και από το Παλατάκι, αφού...καθάρισε τον ΠΑΟΚ με 88-71. Με αυτή τη νίκη πήρε προβάδισμα για την τρίτη θέση, αφού πήγε στο 14-4 για να ρίξει τους ηττημένους στο 12-5. Στις 12 σερί νίκες έφτασε η Ένωση.

Ο Νάναλι ήταν εκπληκτικός με 22 πόντους, ο Μπάρτλεϊ είχε 18 πόντους, ο Γκρέι μέτρησε 14 και ο Μπράουν τελείωσε με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ. O Tαϊρί τελείωσε στους 16 για τον ΠΑΟΚ.

Η Ένωση έπαιξε χωρίς τους Φλιώνη, Κατσίβελη και Κουζμίνσκας, ενώ ο ΠΑΟΚ είχε εκτός τον Πατ Μπέβερλι.

Την Κυριακή υπάρχει ντέρμπι Δικεφάλων και στο ποδόσφαιρο, αφού το σύνολο του Λουτσέσκου υποδέχεται την ομάδα του Νίκολιτς στην Τούμπα.

Η ΑΕΚ παίζει με τον Ολυμπιακό την Τρίτη στον προημιτελικό Κυπέλλου, ενώ ο ΠΑΟΚ κοντράρεται την Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό.

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Το ματς

Λεκαβίτσιους και Ταϊρί ξεκίνησαν εξαιρετικά την αναμέτρηση έχοντας από πέντε πόντους από νωρίς για το 7-7. Ο Λεκαβίτσιους συνέχισε να βρίσκει στόχο κάνοντας το 11- 13 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Με το καλάθι του Μουρ ο ΠΑΟΚ πέρασε μπροστά για το 15-13. Το δεκάλεπτο τελείωσε στο 21-14 για τους γηπεδούχους.

Ο Νάναλι με σπάσιμο μέσης και εντυπωσιακή κίνηση μείωσε σε 21-18 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Ο Νάναλι δεν σταμάτησε εκεί και έδωσε προβάδισμα στη Βασίλισσα για το 21-23 με τρίποντο μετά από ασιστ του Λεκαβίτσιους. Ο Ταϊρί έριξε τη διαφορά στο καλάθι για το 35-37, ένα λεπτό πριν το ημίχρονο.

Ο Μέλβιν με γκολ φάουλ έκανε το 41-39 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Μπάρτλεϊ και Γκρέι ανάγκασαν τον Ζντοβτς να καλέσει timeout στα μέσα της τρίτης περιόδου, με το σκορ στο 44-48. Ο Κόνιαρης με τρίποντο από τη γωνία έκανε το 50-49, ενώ ο Μπάρτλεϊ απάντησε για τρεις για να γράψει το 53-57 στο 27'. Ο παίκτης της ΑΕΚ το έβλεπε σαν βαρέλι στην τρίτη περίοδο και έδωσε αέρα 7 πόντων στην Ένωση για το 55-62.

Ο Ταϊρί μείωσε σε 59-62 και έφτασε τους 15 πόντους. Η ΑΕΚ πάτησε το γκάζι στη συνέχεια και έλεγξε απόλυτα το ματς. Ο Μπράουν κάρφωσε και έκανε το 65-80 καθαρίζοντας το ματς και τη μεγάλη νίκη της Ένωσης.

Τα δεκάλεπτα: 21-14, 35-37, 55-62, 71-88

MVP: Ο Νάναλι έκανε ματσάρα με 22 πόντους, ενώ ο Μπάρτλεϊ είχε 18 με 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ταϊρί είχε 16 πόντους αλλά δεν έφτασε στον ΠΑΟΚ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 8 ριμπάουντ του Χαραλαμπόπουλου.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ: Ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει 78-76.

PAOK BC — Coach: J. Zdovc | Assistants: P. Boutskos, C. Karaiskos No Player Pos Min Pts FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk Blkr PF Fls +/- Index STARTERS 2 Melvin PF 23:14 15 5-12 41 1-3 33 4-9 44 1-3 33 0 4 4 2 1 1 0 0 3 -17 12 5 Tyree PG 32:27 16 6-14 42 4-5 80 2-9 22 2-2 100 0 2 2 4 5 2 0 1 2 2 -15 11 18 Persidis PF 11:56 2 1-1 100 1-1 100 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 -3 5 26 Moore C 28:35 11 3-6 50 3-6 50 0-0 0 5-7 71 4 4 8 3 1 0 1 1 1 6 -2 17 33 Dimsa SG 26:01 6 1-8 12 0-0 0 1-8 12 3-4 75 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 -18 -1 BENCH 0 Allen SF 21:54 5 2-7 28 1-4 25 1-3 33 0-0 0 1 1 2 1 3 1 0 1 3 0 -8 1 6 Koniaris PG 16:58 6 2-5 40 0-2 0 2-3 66 0-0 0 1 2 3 3 3 2 0 0 3 0 -3 8 9 Chougkaz PF 21:54 10 2-9 22 0-2 0 2-7 28 4-7 57 2 5 7 1 2 1 0 0 3 3 -6 7 10 Slaftsakis PF 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Omoruyi C 11:25 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 -15 0 13 Zaras (C) G 5:36 0 0-1 0 0-0 0 0-1 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 25 Fillios SG 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 71 22-64 34 10-24 41 12-40 30 15-23 65 9 22 31 15 15 9 1 3 19 19 62 Team Stats: Turnover Pts: 14 | Paint: 16 | 2nd Chance: 2 | Fast Break: 4 | Bench: 21 | Biggest Lead: 7 | Run: 7