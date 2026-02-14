Το πόδι είναι μόνιμα στο γκάζι για την ΑΕΚ. Η ασταμάτητη Βασίλισσα πέρασε και από το Παλατάκι, αφού...καθάρισε τον ΠΑΟΚ με 88-71. Με αυτή τη νίκη πήρε προβάδισμα για την τρίτη θέση, αφού πήγε στο 14-4 για να ρίξει τους ηττημένους στο 12-5. Στις 12 σερί νίκες έφτασε η Ένωση.
Ο Νάναλι ήταν εκπληκτικός με 22 πόντους, ο Μπάρτλεϊ είχε 18 πόντους, ο Γκρέι μέτρησε 14 και ο Μπράουν τελείωσε με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ. O Tαϊρί τελείωσε στους 16 για τον ΠΑΟΚ.
Η Ένωση έπαιξε χωρίς τους Φλιώνη, Κατσίβελη και Κουζμίνσκας, ενώ ο ΠΑΟΚ είχε εκτός τον Πατ Μπέβερλι.
Την Κυριακή υπάρχει ντέρμπι Δικεφάλων και στο ποδόσφαιρο, αφού το σύνολο του Λουτσέσκου υποδέχεται την ομάδα του Νίκολιτς στην Τούμπα.
Η ΑΕΚ παίζει με τον Ολυμπιακό την Τρίτη στον προημιτελικό Κυπέλλου, ενώ ο ΠΑΟΚ κοντράρεται την Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό.
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Το ματς
Λεκαβίτσιους και Ταϊρί ξεκίνησαν εξαιρετικά την αναμέτρηση έχοντας από πέντε πόντους από νωρίς για το 7-7. Ο Λεκαβίτσιους συνέχισε να βρίσκει στόχο κάνοντας το 11- 13 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Με το καλάθι του Μουρ ο ΠΑΟΚ πέρασε μπροστά για το 15-13. Το δεκάλεπτο τελείωσε στο 21-14 για τους γηπεδούχους.
Ο Νάναλι με σπάσιμο μέσης και εντυπωσιακή κίνηση μείωσε σε 21-18 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Ο Νάναλι δεν σταμάτησε εκεί και έδωσε προβάδισμα στη Βασίλισσα για το 21-23 με τρίποντο μετά από ασιστ του Λεκαβίτσιους. Ο Ταϊρί έριξε τη διαφορά στο καλάθι για το 35-37, ένα λεπτό πριν το ημίχρονο.
Ο Μέλβιν με γκολ φάουλ έκανε το 41-39 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Μπάρτλεϊ και Γκρέι ανάγκασαν τον Ζντοβτς να καλέσει timeout στα μέσα της τρίτης περιόδου, με το σκορ στο 44-48. Ο Κόνιαρης με τρίποντο από τη γωνία έκανε το 50-49, ενώ ο Μπάρτλεϊ απάντησε για τρεις για να γράψει το 53-57 στο 27'. Ο παίκτης της ΑΕΚ το έβλεπε σαν βαρέλι στην τρίτη περίοδο και έδωσε αέρα 7 πόντων στην Ένωση για το 55-62.
Ο Ταϊρί μείωσε σε 59-62 και έφτασε τους 15 πόντους. Η ΑΕΚ πάτησε το γκάζι στη συνέχεια και έλεγξε απόλυτα το ματς. Ο Μπράουν κάρφωσε και έκανε το 65-80 καθαρίζοντας το ματς και τη μεγάλη νίκη της Ένωσης.
Τα δεκάλεπτα: 21-14, 35-37, 55-62, 71-88
MVP: Ο Νάναλι έκανε ματσάρα με 22 πόντους, ενώ ο Μπάρτλεϊ είχε 18 με 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ταϊρί είχε 16 πόντους αλλά δεν έφτασε στον ΠΑΟΚ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 8 ριμπάουντ του Χαραλαμπόπουλου.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ: Ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει 78-76.
|PAOK BC — Coach: J. Zdovc | Assistants: P. Boutskos, C. Karaiskos
|No
|Player
|Pos
|Min
|Pts
|FG
|FG%
|2P
|2P%
|3P
|3P%
|FT
|FT%
|Off
|Def
|Reb
|Ast
|TO
|Stl
|Blk
|Blkr
|PF
|Fls
|+/-
|Index
|STARTERS
|2
|Melvin
|PF
|23:14
|15
|5-12
|41
|1-3
|33
|4-9
|44
|1-3
|33
|0
|4
|4
|2
|1
|1
|0
|0
|3
|-17
|12
|5
|Tyree
|PG
|32:27
|16
|6-14
|42
|4-5
|80
|2-9
|22
|2-2
|100
|0
|2
|2
|4
|5
|2
|0
|1
|2
|2
|-15
|11
|18
|Persidis
|PF
|11:56
|2
|1-1
|100
|1-1
|100
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|2
|0
|-3
|5
|26
|Moore
|C
|28:35
|11
|3-6
|50
|3-6
|50
|0-0
|0
|5-7
|71
|4
|4
|8
|3
|1
|0
|1
|1
|1
|6
|-2
|17
|33
|Dimsa
|SG
|26:01
|6
|1-8
|12
|0-0
|0
|1-8
|12
|3-4
|75
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|4
|-18
|-1
|BENCH
|0
|Allen
|SF
|21:54
|5
|2-7
|28
|1-4
|25
|1-3
|33
|0-0
|0
|1
|1
|2
|1
|3
|1
|0
|1
|3
|0
|-8
|1
|6
|Koniaris
|PG
|16:58
|6
|2-5
|40
|0-2
|0
|2-3
|66
|0-0
|0
|1
|2
|3
|3
|3
|2
|0
|0
|3
|0
|-3
|8
|9
|Chougkaz
|PF
|21:54
|10
|2-9
|22
|0-2
|0
|2-7
|28
|4-7
|57
|2
|5
|7
|1
|2
|1
|0
|0
|3
|3
|-6
|7
|10
|Slaftsakis
|PF
|0:00
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Omoruyi
|C
|11:25
|0
|0-1
|0
|0-1
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|-15
|0
|13
|Zaras (C)
|G
|5:36
|0
|0-1
|0
|0-0
|0
|0-1
|0
|0-0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|25
|Fillios
|SG
|0:00
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|71
|22-64
|34
|10-24
|41
|12-40
|30
|15-23
|65
|9
|22
|31
|15
|15
|9
|1
|3
|19
|19
|62
|No.
|Player
|POS
|Mins
|Pts
|FG
|FG%
|2P
|2P%
|3P
|3P%
|FT
|FT%
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|Index
|STARTERS
|0
|R. Gray
|PF
|36:44
|14
|5-9
|55
|4-7
|57
|1-2
|50
|3-5
|60
|5
|1
|5
|3
|1
|2
|+14
|13
|8
|K. Feazell
|C
|8:28
|2
|1-1
|100
|1-1
|100
|0-0
|0
|0-0
|0
|3
|1
|2
|1
|0
|3
|-3
|5
|9
|L. Lekavicius
|PG
|24:50
|8
|2-7
|28
|0-3
|0
|2-4
|50
|2-2
|100
|1
|5
|2
|1
|0
|2
|+9
|8
|24
|F. Bartley
|SG
|31:22
|18
|6-14
|42
|2-4
|50
|4-10
|40
|2-2
|100
|5
|4
|5
|3
|0
|1
|+6
|17
|33
|V. Charalampopoulos
|SF
|32:21
|10
|3-3
|100
|1-1
|100
|2-2
|100
|2-2
|100
|8
|0
|1
|1
|0
|4
|+6
|18
|BENCH
|1
|G. Skordilis
|C
|9:59
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|-3
|3
|2
|G. Brown III
|G
|21:53
|14
|7-10
|70
|7-8
|87
|0-2
|0
|0-0
|0
|9
|2
|0
|3
|2
|3
|+31
|27
|11
|N. Arsenopoulos
|SG
|0:27
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|0
|15
|M. Pecarski
|PF
|5:21
|0
|0-1
|0
|0-0
|0
|0-1
|0
|0-0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|+9
|-1
|21
|J. Nunnally
|SF
|28:35
|22
|7-9
|77
|3-4
|75
|4-5
|80
|4-6
|66
|3
|3
|2
|0
|0
|3
|+17
|22
|TEAM TOTAL
|88
|31-54
|57
|18-28
|64
|13-26
|50
|13-17
|76
|39
|17
|18
|12
|3
|22
|114
